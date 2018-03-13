Взрыв произошел в секторе Газа рядом с кортежем премьера Палестины

Неподалеку от пограничного перехода «Эрез» произошел взрыв. Предположительно, целью атаки были
премьер-министр Палестины Рами Хамдалла и руководитель разведки в секторе Газа.
Взрывное устройство сработало рядом с кортежем палестинского премьера. Рами Хамдалла, работающий на Западном берегу Иордана, въезжал в сектора Газа через пограничный переход «Эрез», когда произошла атака. Сам политик не пострадал, передает РИА Новости.
Между тем ранения получили как минимум шесть человек, сообщает ТАСС. Предположительно, целью взрыва был премьер Палестины, а также находившийся вместе с ним руководитель разведки в секторе.
Между тем ранения получили как минимум шесть человек, сообщает ТАСС. Предположительно, целью взрыва был премьер Палестины, а также находившийся вместе с ним руководитель разведки в секторе.
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