Россия пригрозила ответом на возможный удар США по Дамаску

Россия может ответить на ракетный удар по Дамаску, если действия США поставят под угрозу жизнь российских военных. Об этом сообщил начальник Генштаба Вооруженных сил РФ генерал армии Валерий Герасимов.
Ранее постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила о готовности американской стороны к новым действиям на территории Сирии. В качестве примера возможных действий она привела «успешный удар» по сирийской авиабазе, с которой якобы была проведена химическая атака.
Комментируя эти заявления, Герасимов отметил, что в Дамаске в учреждениях и на объектах сирийского министерства обороны находятся российские военные советники, представители Центра примирения враждующих сторон, а также представители военной полиции, передает ТАСС.
Валерий Герасимов: «В случае возникновения угрозы жизни нашим военнослужащим Вооруженные силы Российской Федерации примут ответные меры воздействия как по ракетам, так и носителям, которые их будут применять».
Также Герасимов рассказал, что боевики Восточной Гуты планируют осуществить провокацию, чтобы обвинить сирийские войска в применении химического оружия против мирных граждан.
Валерий Герасимов: «В этих целях в нескольких районах Восточной Гуты собрана массовка из привезенных из других районов женщин, детей и стариков, которым предстоит изображать жертв химического инцидента. Там уже находятся активисты „белых касок“» и съемочные группы с аппаратурой спутниковой видеотрансляции.
По словам Герасимова, эта информация подтверждается обнаружением лаборатории по производству отравляющих веществ в освобожденном от террористов населенном пункте Афтрис.
По данным Генштаба РФ, за месяц в Восточной Гуте из-за обстрелов террористов погибли 15 жителей, ранены 133. Как рассказал Герасимов, во вторник из региона планируется вывод «более одной тысячи боевиков и мирных жителей».
Комментируя эти заявления, Герасимов отметил, что в Дамаске в учреждениях и на объектах сирийского министерства обороны находятся российские военные советники, представители Центра примирения враждующих сторон, а также представители военной полиции, передает ТАСС.
Валерий Герасимов: «В случае возникновения угрозы жизни нашим военнослужащим Вооруженные силы Российской Федерации примут ответные меры воздействия как по ракетам, так и носителям, которые их будут применять».
Также Герасимов рассказал, что боевики Восточной Гуты планируют осуществить провокацию, чтобы обвинить сирийские войска в применении химического оружия против мирных граждан.
Валерий Герасимов: «В этих целях в нескольких районах Восточной Гуты собрана массовка из привезенных из других районов женщин, детей и стариков, которым предстоит изображать жертв химического инцидента. Там уже находятся активисты „белых касок“» и съемочные группы с аппаратурой спутниковой видеотрансляции.
По словам Герасимова, эта информация подтверждается обнаружением лаборатории по производству отравляющих веществ в освобожденном от террористов населенном пункте Афтрис.
По данным Генштаба РФ, за месяц в Восточной Гуте из-за обстрелов террористов погибли 15 жителей, ранены 133. Как рассказал Герасимов, во вторник из региона планируется вывод «более одной тысячи боевиков и мирных жителей».
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