Овечкин забросил 600-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ

Юбилейной стала вторая шайба россиянина, отправленная в ворота «Виннипега». После матча в интервью NBC форвард признался, что в этот момент испытал потрясающее чувство.: «Это потрясающее чувство. (Коннор) Хеллебак сделал потрясающий сэйв, но потом мне повезло добить шайбу. Я очень рад. Особенно тому, что на стадионе была супруга, которая прилетела из Москвы. Она сказала, что у нее было чувство, что я забью сегодня. А дома болели родители».Матч «Вашингтон» выиграл в овертайме — 3:2. НХЛ назвала Овечкина первой звездой завершившегося игрового дня.Овечкин — единственный хоккеист из «клуба 600», кто продолжает играть в настоящее время. Рекордсменом НХЛ по числу шайб является Уэйн Гретцки (894). Далее следуют Горди Хоу (801) и Яромир Ягр (766).