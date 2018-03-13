Овечкин забросил 600-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин забросил
600-ю шайбу в регулярном чемпионате НХЛ, став 20-м хоккеистом в истории лиги, добившимся такого показателя.
Юбилейной стала вторая шайба россиянина, отправленная в ворота «Виннипега». После матча в интервью NBC форвард признался, что в этот момент испытал потрясающее чувство.
Александр Овечкин: «Это потрясающее чувство. (Коннор) Хеллебак сделал потрясающий сэйв, но потом мне повезло добить шайбу. Я очень рад. Особенно тому, что на стадионе была супруга, которая прилетела из Москвы. Она сказала, что у нее было чувство, что я забью сегодня. А дома болели родители».
Матч «Вашингтон» выиграл в овертайме — 3:2. НХЛ назвала Овечкина первой звездой завершившегося игрового дня.
Овечкин — единственный хоккеист из «клуба 600», кто продолжает играть в настоящее время. Рекордсменом НХЛ по числу шайб является Уэйн Гретцки (894). Далее следуют Горди Хоу (801) и Яромир Ягр (766).
Александр Овечкин: «Это потрясающее чувство. (Коннор) Хеллебак сделал потрясающий сэйв, но потом мне повезло добить шайбу. Я очень рад. Особенно тому, что на стадионе была супруга, которая прилетела из Москвы. Она сказала, что у нее было чувство, что я забью сегодня. А дома болели родители».
Матч «Вашингтон» выиграл в овертайме — 3:2. НХЛ назвала Овечкина первой звездой завершившегося игрового дня.
The Road to 600 Goals: Alex Ovechkin— NHL Public Relations (@PR_NHL) March 13, 2018
Behind the numbers of @ovi8’s latest milestone: https://t.co/t6M0P7S7Jw #NHLStats #600VI pic.twitter.com/BANlKoyI7Z
Овечкин — единственный хоккеист из «клуба 600», кто продолжает играть в настоящее время. Рекордсменом НХЛ по числу шайб является Уэйн Гретцки (894). Далее следуют Горди Хоу (801) и Яромир Ягр (766).
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