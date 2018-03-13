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    Овечкин забросил 600-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ

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    • Фото: Justin Cooper / Zuma / ТАСС
    Овечкин забросил <nobr>600-ю</nobr> шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ

    Овечкин забросил 600-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ

    Овечкин забросил <nobr>600-ю</nobr> шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ
  • Фото: Justin Cooper / Zuma / ТАСС

    • Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин забросил 600-ю шайбу в регулярном чемпионате НХЛ, став 20-м хоккеистом в истории лиги, добившимся такого показателя.

    Юбилейной стала вторая шайба россиянина, отправленная в ворота «Виннипега». После матча в интервью NBC форвард признался, что в этот момент испытал потрясающее чувство.

    Александр Овечкин: «Это потрясающее чувство. (Коннор) Хеллебак сделал потрясающий сэйв, но потом мне повезло добить шайбу. Я очень рад. Особенно тому, что на стадионе была супруга, которая прилетела из Москвы. Она сказала, что у нее было чувство, что я забью сегодня. А дома болели родители».

    Матч «Вашингтон» выиграл в овертайме — 3:2. НХЛ назвала Овечкина первой звездой завершившегося игрового дня.



    Овечкин — единственный хоккеист из «клуба 600», кто продолжает играть в настоящее время. Рекордсменом НХЛ по числу шайб является Уэйн Гретцки (894). Далее следуют Горди Хоу (801) и Яромир Ягр (766).

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