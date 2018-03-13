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    От бесплатного общественного Wi-Fi отказались 65% россиян. Интернет, мобильная связь, социология и статистика. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВОт бесплатного общественного Wi-Fi отказались 65% россиян

    От бесплатного общественного Wi-Fi отказались 65% россиян

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    От бесплатного общественного Wi-Fi отказались 65% россиян

    От бесплатного общественного <nobr>Wi-Fi</nobr> отказались 65% россиян

      Россияне начали отказываться от бесплатного Wi-Fi. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного компанией EY.

      По информации газеты «Коммерсант», в опросе участвовали пользователи Москвы и других городов с населением больше 100 тысяч человек.

      Выяснилось, что 65% перестали пользоваться общественным Wi-fi из-за необходимости каждый раз проходить авторизацию, избыточной рекламы и страха за персональные данные. Предпочтение отдают мобильным сетям. Эксперты отмечают, что сейчас у многих пользователей тарифы с большим объемом интернет-трафика.

      В Москве количество подключений к городской сети Wi-fi снизилось в два раза c июля прошлого года. Но московские власти объясняют это временными обстоятельствами — в холодную погоду люди просто меньше гуляют.

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