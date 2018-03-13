Постпред РФ при ООН увидел провокацию в заявлениях США по Сирии

В Совете Безопасности ООН обсудили выполнение резолюции по прекращению огня в Сирии. Но закончилось заседание угрозами со стороны США о нанесении нового удара по арабской республике. Штаты обвинили правительственные силы Сирии и Москву в кризисной ситуации в Восточной Гуте. В свою очередь постпред России Василий Небензя увидел в заявлениях США провокацию.
Неприкрытую угрозу сирийским властям на заседании Совета Безопасности ООН озвучила постпред США при организации Никки Хейли, передает корреспондент НТВ Алексей Веселовский.
Никки Хейли: «Почти год назад после химической атаки в Хан-Шейхуне США успешно нанесли удар по авиабазе, с которой Асад провел свою химическую атаку, так как Совет Безопасности ООН не смог принять меры. Мы повторяем это предупреждение сегодня. Мы готовы действовать».
Резолюцию Совбеза ООН о прекращении огня в Сирии и создании так называемых гуманитарных пауз приняли почти две недели назад, но с тех пор бои, в частности, в Восточной Гуте, не только не прекратились, но усилились. Хейли считает, что это происходит по вине России, которая настояла на продолжении боевых операций против террористов и теперь якобы включает все отряды сирийской оппозиции в список террористических. Так или иначе, Хейли 22 раза упомянула Россию в своем выступлении. На это обратил внимание российский постпред Василий Небензя, отметивший, что США своими действиями, возможно, пытаются вывести из под удара террористические группировки в Восточной Гуте.
Василий Небензя: «Контртеррористическая операция, которую проводит правительство Сирии, не противоречит резолюции Совета Безопасности. Правительство Сирии имеет полное право убрать угрозу безопасности своих граждан. Пригороды Дамаска не могут служить базами для террористов».
Кроме того, по словам российского постпреда, боевики из запрещенной в РФ группировки «Джебхат ан-Нусра» неделю назад применили в пригороде Дамаска хлорин, явно рассчитывая, что вину за это Запад привычно возложит на сирийское правительство.
Василий Небензя: «Мы хорошо понимаем смысл всей кампании, ее цель — создать общественное мнение, обвинить сирийские власти в использовании отравляющих веществ. Тем временем мы и сирийская сторона опасаемся, что готовится провокация, чтобы обвинить сирийские власти в химических атаках. По нашей информации, „ан-Нусра“ использовала хлорин в Восточной Гуте 5 марта, 30 человек пострадали. И все это делается, чтобы подготовить почву для одностороннего применения силы в Сирии».
Как раз накануне заседания сирийские войска в одном из освобожденных от боевиков районов Восточной Гуты обнаружили лабораторию по производству снарядов с отравляющими веществами и около 24 тонн токсичных материалов.
Никки Хейли: «Почти год назад после химической атаки в Хан-Шейхуне США успешно нанесли удар по авиабазе, с которой Асад провел свою химическую атаку, так как Совет Безопасности ООН не смог принять меры. Мы повторяем это предупреждение сегодня. Мы готовы действовать».
Резолюцию Совбеза ООН о прекращении огня в Сирии и создании так называемых гуманитарных пауз приняли почти две недели назад, но с тех пор бои, в частности, в Восточной Гуте, не только не прекратились, но усилились. Хейли считает, что это происходит по вине России, которая настояла на продолжении боевых операций против террористов и теперь якобы включает все отряды сирийской оппозиции в список террористических. Так или иначе, Хейли 22 раза упомянула Россию в своем выступлении. На это обратил внимание российский постпред Василий Небензя, отметивший, что США своими действиями, возможно, пытаются вывести из под удара террористические группировки в Восточной Гуте.
Василий Небензя: «Контртеррористическая операция, которую проводит правительство Сирии, не противоречит резолюции Совета Безопасности. Правительство Сирии имеет полное право убрать угрозу безопасности своих граждан. Пригороды Дамаска не могут служить базами для террористов».
Кроме того, по словам российского постпреда, боевики из запрещенной в РФ группировки «Джебхат ан-Нусра» неделю назад применили в пригороде Дамаска хлорин, явно рассчитывая, что вину за это Запад привычно возложит на сирийское правительство.
Василий Небензя: «Мы хорошо понимаем смысл всей кампании, ее цель — создать общественное мнение, обвинить сирийские власти в использовании отравляющих веществ. Тем временем мы и сирийская сторона опасаемся, что готовится провокация, чтобы обвинить сирийские власти в химических атаках. По нашей информации, „ан-Нусра“ использовала хлорин в Восточной Гуте 5 марта, 30 человек пострадали. И все это делается, чтобы подготовить почву для одностороннего применения силы в Сирии».
Как раз накануне заседания сирийские войска в одном из освобожденных от боевиков районов Восточной Гуты обнаружили лабораторию по производству снарядов с отравляющими веществами и около 24 тонн токсичных материалов.
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