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    В Петербурге мать задушила новорожденного сына чулком

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    В Петербурге мать задушила новорожденного сына чулком

    В Петербурге мать задушила новорожденного сына чулком

    В Санкт-Петербурге задержана женщина, которую подозревают в убийстве новорожденного сына.

    Инцидент произошел накануне в квартире дома на проспекте Тореза. По данным следствия, мать задушила грудничка с помощью чулка. Чтобы скрыть следы убийства, она выбросила тело ребенка в мусорный бак.

    ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу: «Подозреваемая 12 марта в квартире одного из домов по проспекту Мориса Тореза задушила чулком своего новорожденного сына, после чего с целью сокрытия преступления поместила тело ребенка в мусорный бак».

    В настоящее время решается вопрос об аресте подозреваемой и предъявлении ей обвинения, сообщается на сайте ведомства.

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