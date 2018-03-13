В Петербурге мать задушила новорожденного сына чулком

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Санкт-Петербурге задержана женщина, которую подозревают в убийстве новорожденного сына.
Инцидент произошел накануне в квартире дома на проспекте Тореза. По данным следствия, мать задушила грудничка с помощью чулка. Чтобы скрыть следы убийства, она выбросила тело ребенка в мусорный бак.
ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу: «Подозреваемая 12 марта в квартире одного из домов по проспекту Мориса Тореза задушила чулком своего новорожденного сына, после чего с целью сокрытия преступления поместила тело ребенка в мусорный бак».
В настоящее время решается вопрос об аресте подозреваемой и предъявлении ей обвинения, сообщается на сайте ведомства.
ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу: «Подозреваемая 12 марта в квартире одного из домов по проспекту Мориса Тореза задушила чулком своего новорожденного сына, после чего с целью сокрытия преступления поместила тело ребенка в мусорный бак».
В настоящее время решается вопрос об аресте подозреваемой и предъявлении ей обвинения, сообщается на сайте ведомства.
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