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    В РУСАДА объяснили включение пяти футболистов в расширенный пул тестирования

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    В РУСАДА объяснили включение пяти футболистов в расширенный пул тестирования

    В РУСАДА объяснили включение пяти футболистов в расширенный пул тестирования

    Российское антидопинговое агентство включило в свой последний расширенный пул тестирования пятерых футболистов: Александра Беленова, Дмитрия Стоцкого (оба — «Уфа»), Виктора Васина (ЦСКА), Кирилла Панченко и Александра Ташаева (оба — «Динамо»).

    Первый заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая пояснила ТАСС, что включение футболистов в расширенный пул тестирования не означает, что эти спортсмены попали под подозрение.

    Маргарита Пахноцкая: «РУСАДА не считает правильным объяснять, почему в пул тестирования включен один спортсмен и отсутствует другой. Что касается тех же футболистов, то появление их фамилий в нашем списке абсолютно не означает того, что эти люди попали под подозрение антидопинговых служб. Мы включаем спортсменов в пул на основании наших критериев и оценки рисков».

    Среди критериев — спортивные результаты, присутствие в числе кандидатов на участие в крупных спортивных соревнованиях, нарушение спортсменами или их персоналом антидопинговых правил, а также другие основания для интереса антидопинговой организации к конкретному спортсмену.

    Включение в пул тестирования обязывает спортсмена своевременно предоставлять информацию о своем местонахождении.

    В феврале футболисты — кандидаты в сборную для участия в чемпионате мира в России были включены в систему контроля ADAMS по запросу Международной федерации футбола, которая контролирует всех потенциальных участников предстоящего турнира.

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