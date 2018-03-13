В РУСАДА объяснили включение пяти футболистов в расширенный пул тестирования

Российское антидопинговое агентство включило в свой последний расширенный пул тестирования пятерых футболистов: Александра Беленова, Дмитрия Стоцкого (оба — «Уфа»), Виктора Васина (ЦСКА), Кирилла Панченко и Александра Ташаева (оба — «Динамо»).
Первый заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая пояснила ТАСС, что включение футболистов в расширенный пул тестирования не означает, что эти спортсмены попали под подозрение.
Маргарита Пахноцкая: «РУСАДА не считает правильным объяснять, почему в пул тестирования включен один спортсмен и отсутствует другой. Что касается тех же футболистов, то появление их фамилий в нашем списке абсолютно не означает того, что эти люди попали под подозрение антидопинговых служб. Мы включаем спортсменов в пул на основании наших критериев и оценки рисков».
Среди критериев — спортивные результаты, присутствие в числе кандидатов на участие в крупных спортивных соревнованиях, нарушение спортсменами или их персоналом антидопинговых правил, а также другие основания для интереса антидопинговой организации к конкретному спортсмену.
Включение в пул тестирования обязывает спортсмена своевременно предоставлять информацию о своем местонахождении.
В феврале футболисты — кандидаты в сборную для участия в чемпионате мира в России были включены в систему контроля ADAMS по запросу Международной федерации футбола, которая контролирует всех потенциальных участников предстоящего турнира.
Маргарита Пахноцкая: «РУСАДА не считает правильным объяснять, почему в пул тестирования включен один спортсмен и отсутствует другой. Что касается тех же футболистов, то появление их фамилий в нашем списке абсолютно не означает того, что эти люди попали под подозрение антидопинговых служб. Мы включаем спортсменов в пул на основании наших критериев и оценки рисков».
Среди критериев — спортивные результаты, присутствие в числе кандидатов на участие в крупных спортивных соревнованиях, нарушение спортсменами или их персоналом антидопинговых правил, а также другие основания для интереса антидопинговой организации к конкретному спортсмену.
Включение в пул тестирования обязывает спортсмена своевременно предоставлять информацию о своем местонахождении.
В феврале футболисты — кандидаты в сборную для участия в чемпионате мира в России были включены в систему контроля ADAMS по запросу Международной федерации футбола, которая контролирует всех потенциальных участников предстоящего турнира.
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