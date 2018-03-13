Житель Омска до смерти избил свою мать и выбросил ее в мусоропровод

Следователи возбудили уголовное дело в отношении 43-летнего жителя Омска, которого подозревают в жестоком избиении собственной матери, тело которой он пытался спрятать в мусоропроводе.

По информации СУ СК по региону, 43-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения жестоко избил свою мать в квартире. Пенсионерка вырвалась и пыталась убежать, однако мужчина догнал ее на лестничной площадке и нанес множество ударов по голове.



Когда женщина потеряла сознание, мужчина подумал, что она умерла, и пытался спрятать ее в мусоропроводе. Однако женщина застряла, после чего подозреваемый ушел спать в свою квартиру. Пенсионерку обнаружили соседи и вызвали скорую помощь, однако жизнь женщине не удалось спасти, она скончалась в больнице.



По факту смерти 67-летней женщины было возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан.