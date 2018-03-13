На Ленинградском шоссе ограничено движение из-за ДТП с двумя грузовиками

В Москве на Ленинградском шоссе после дорожной аварии с двумя пострадавшими ограничено движение в сторону области.
Hyundai Porter и КамАЗ столкнулись в районе д. 112 по Ленинградскому шоссе. Один из автомобилей отбросило на подземный переход. Часть ограждения разрушена, сообщает источник ТАСС в экстренных службах города.
По данным пресс-службы столичного управления ГИБДД, в результате происшествия пострадали два человека. Это водители попавших в ДТП автомобилей. Предварительно, среди пешеходов травмированных нет.
В свою очередь агентство «Интерфакс» со ссылкой на Центр организации дорожного движения сообщило, что на Ленинградке ограничено движение по левому и правому ряду в сторону области, для проезда остались средние ряды.
По данным пресс-службы столичного управления ГИБДД, в результате происшествия пострадали два человека. Это водители попавших в ДТП автомобилей. Предварительно, среди пешеходов травмированных нет.
В свою очередь агентство «Интерфакс» со ссылкой на Центр организации дорожного движения сообщило, что на Ленинградке ограничено движение по левому и правому ряду в сторону области, для проезда остались средние ряды.
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