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    На Ленинградском шоссе ограничено движение из-за ДТП с двумя грузовиками

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    • Фото: Мишка Ромашкин / vk.com
    На Ленинградском шоссе ограничено движение <nobr>из-за</nobr> ДТП с двумя грузовиками

    На Ленинградском шоссе ограничено движение из-за ДТП с двумя грузовиками

    На Ленинградском шоссе ограничено движение <nobr>из-за</nobr> ДТП с двумя грузовиками
  • Фото: Мишка Ромашкин / vk.com

    • В Москве на Ленинградском шоссе после дорожной аварии с двумя пострадавшими ограничено движение в сторону области.

    Hyundai Porter и КамАЗ столкнулись в районе д. 112 по Ленинградскому шоссе. Один из автомобилей отбросило на подземный переход. Часть ограждения разрушена, сообщает источник ТАСС в экстренных службах города.

    По данным пресс-службы столичного управления ГИБДД, в результате происшествия пострадали два человека. Это водители попавших в ДТП автомобилей. Предварительно, среди пешеходов травмированных нет.

    В свою очередь агентство «Интерфакс» со ссылкой на Центр организации дорожного движения сообщило, что на Ленинградке ограничено движение по левому и правому ряду в сторону области, для проезда остались средние ряды.

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