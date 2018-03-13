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    В посольстве РФ в США назвали слова Тиллерсона «ложными новостями»

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    В посольстве РФ в США назвали слова Тиллерсона «ложными новостями»

    В посольстве РФ в США назвали слова Тиллерсона «ложными новостями»

    В посольстве РФ в США назвали слова Тиллерсона «ложными новостями»
  • Фото: Associated Press © 2018, Matt Dunham

    • Представители посольства РФ в США прокомментировали высказывания госсекретаря США Рекса Тиллерсона о якобы причастности РФ к отравлению в Великобритании экс-сотрудника ГРУ Скрипаля.

    Сообщение пресс-службы посольства РФ в США: «Бездоказательные обвинения России во всех грехах продолжают множиться. Сегодня вброшен очередной фейк-ньюс о якобы „российском следе“ в трагических событиях в Великобритании. Когда же здесь научатся сначала проверять факты, а потом осуждать? На сегодняшний день нет ни одного доказательства правоты британских, а теперь и американских властей».

    Российские дипломаты также напомнили о выступлении бывшего госсекретаря США Колина Пауэлла на заседании Совбеза ООН в 2003 году, который утверждал, что у США якобы есть доказательства наличия в Ираке оружия массового уничтожения, в том числе бактериологического оружия.

    Сообщение пресс-службы посольства РФ в США: «Неужели здесь уже забыт образ Колина Пауэлла, трясущего пробиркой с белым порошком в зале Совбеза ООН? Когда порядочность вернется в политическую жизнь Вашингтона?»

    Ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что Вашингтон разделяет уверенность властей Великобритании о том, что Россия якобы может быть причастна к отравлению в Солсбери Сергея Скрипаля. По словам Тиллерсона, он разговаривал об этом по телефону с главой МИД Великобритании Борисом Джонсоном, а также, что «США были в контакте со своими союзниками в Соединенном Королевстве перед заявлением премьер-министра Терезы Мэй».

    Накануне Тереза Мэй заявила, что если Россия не даст во вторник «удовлетворительного ответа» по делу об отравлении Скрипаля, Великобритания сочтет произошедшее актом агрессии против страны и рассмотрит «весь спектр» вероятных ответных действий, включая новые экономические санкции.

    В российском дипломатическом ведомстве назвали заявления Мэй «цирком в британском парламенте» и «очередной информационно-политической кампанией, основанной на провокации».

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