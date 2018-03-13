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    Трамп продлил на год санкции США против Ирана

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    Трамп продлил на год санкции США против Ирана

    Трамп продлил на год санкции США против Ирана

    Президент США решил продлить санкции против Ирана, введенные в связи с разработкой баллистических ракет, «поддержкой международного терроризма» и нарушениями прав человека.

    Пресс-служба Белого дома распространила сообщение о продлении американских санкций в отношении Ирана, не связанных с ядерной программой.

    Из заявления президента США Дональда Трампа: «Действия и политика правительства Ирана, включая разработку баллистических ракет, поддержку международного терроризма и нарушения прав человека, продолжают представлять необычную и экстраординарную угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике Соединенных Штатов».

    В заявлении, копия которого направлена в Конгресс США, говорится, что санкционный режим в отношении Ирана продлевается на один год, цитирует ТАСС.

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