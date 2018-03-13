Трамп продлил на год санкции США против Ирана

Президент США решил продлить санкции против Ирана, введенные в связи с разработкой баллистических ракет, «поддержкой международного терроризма» и нарушениями прав человека.
Пресс-служба Белого дома распространила сообщение о продлении американских санкций в отношении Ирана, не связанных с ядерной программой.
Из заявления президента США Дональда Трампа: «Действия и политика правительства Ирана, включая разработку баллистических ракет, поддержку международного терроризма и нарушения прав человека, продолжают представлять необычную и экстраординарную угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике Соединенных Штатов».
В заявлении, копия которого направлена в Конгресс США, говорится, что санкционный режим в отношении Ирана продлевается на один год, цитирует ТАСС.
Напомним, Вашингтон уже неоднократно грозил выйти из ядерной сделки с Ираном. Так вице-президент США Майкл Пенс заявил об этом в начале марта, назвав соглашение с Тегераном «пагубной сделкой».
Из заявления президента США Дональда Трампа: «Действия и политика правительства Ирана, включая разработку баллистических ракет, поддержку международного терроризма и нарушения прав человека, продолжают представлять необычную и экстраординарную угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике Соединенных Штатов».
В заявлении, копия которого направлена в Конгресс США, говорится, что санкционный режим в отношении Ирана продлевается на один год, цитирует ТАСС.
Напомним, Вашингтон уже неоднократно грозил выйти из ядерной сделки с Ираном. Так вице-президент США Майкл Пенс заявил об этом в начале марта, назвав соглашение с Тегераном «пагубной сделкой».
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