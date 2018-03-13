Тиллерсон обвинил Россию в отравлении Скрипаля

Госсекретарь США заявил, что в Вашингтоне уверены в выводах властей Великобритании о том, что Россия якобы может быть причастна к отравлению
экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.
Рекс Тиллерсон, госсекретарь США: «Мы абсолютно уверены в расследовании Великобритании и ее оценках о возможной ответственности России за атаку с применением нервно-паралитического вещества, которая произошла в Солсбери на прошлой неделе».
По словам госсекретаря США, американские должностные лица находились в контакте со своими британскими коллегами, а сам Тиллерсон разговаривал об этом по телефону с главой МИД Великобритании Борисом Джонсоном.
Рекс Тиллерсон: «Мы возмущены тем, что Россия, похоже, вновь демонстрирует подобное поведение. От Украины до Сирии — а теперь и в Великобритании, Россия продолжает оставаться безответственной силой, несущей нестабильность миру, действуя с открытым пренебрежением к суверенитету других государств и жизни их граждан».
Тиллерсон также заявил, что «США были в контакте со своими союзниками в Соединенном Королевстве перед заявлением премьер-министра Терезы Мэй».
В понедельник глава глава британского правительства заявила, что если Россия не даст «удовлетворительного ответа» по делу об отравлении Скрипаля, Великобритания сочтет отравление экс-полковника ГРУ актом агрессии против страны. Мэй заявила, что в таком случае Великобритания начнет рассматривать «весь спектр» вероятных ответных действий, включая новые экономические санкции.
В МИД РФ в понедельник вечером подчеркнули, что информационные вбросы, раздувающие антироссийскую истерию, осложняют отношения между РФ и Великобританией. В российском дипломатическом ведомстве ранее назвали заявления Терезы Мэй «цирком в британском парламенте» и «очередной информационно-политической кампанией, основанной на провокации».
По словам госсекретаря США, американские должностные лица находились в контакте со своими британскими коллегами, а сам Тиллерсон разговаривал об этом по телефону с главой МИД Великобритании Борисом Джонсоном.
Рекс Тиллерсон: «Мы возмущены тем, что Россия, похоже, вновь демонстрирует подобное поведение. От Украины до Сирии — а теперь и в Великобритании, Россия продолжает оставаться безответственной силой, несущей нестабильность миру, действуя с открытым пренебрежением к суверенитету других государств и жизни их граждан».
Тиллерсон также заявил, что «США были в контакте со своими союзниками в Соединенном Королевстве перед заявлением премьер-министра Терезы Мэй».
В понедельник глава глава британского правительства заявила, что если Россия не даст «удовлетворительного ответа» по делу об отравлении Скрипаля, Великобритания сочтет отравление экс-полковника ГРУ актом агрессии против страны. Мэй заявила, что в таком случае Великобритания начнет рассматривать «весь спектр» вероятных ответных действий, включая новые экономические санкции.
В МИД РФ в понедельник вечером подчеркнули, что информационные вбросы, раздувающие антироссийскую истерию, осложняют отношения между РФ и Великобританией. В российском дипломатическом ведомстве ранее назвали заявления Терезы Мэй «цирком в британском парламенте» и «очередной информационно-политической кампанией, основанной на провокации».
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