Научиться жить без него: артисты театра и кино не скрывают слез из-за смерти Табакова

Не стало Олега Павловича Табакова — великого актера и учителя. Коллеги, ученики и зрители скорбят о нем.
Не стало Олега Табакова. «Конец нашего театра близок», — в этих горьких словах, сказанных Олегом Басилашвили, прозвучала вся скорбь российского актерского сообщества. Все знали, что он болел, что возраст, сочувствовали, переживали, но о смерти не думали, отгоняя от себя саму подобную мысль. Российские театр и кино без Олега Павловича уже не будут прежними. Один из его учеников, актер Владимир Машков, сказал: «Табаков был Леонардо да Винчи актерского театрального искусства. А его главный феномен — помимо таланта — свобода. Он не боялся ничего, даже смерти.
Игорь Верник, народный артист России: „Мы приняли решение не играть сегодня спектакль. Хотя Олег Павлович считал, что театр, как жизнь, которая неостановима. И жизнь театра не может останавливаться, несмотря ни на что. Но сегодня, когда его не стало, жизнь этого театра остановилась. И я думаю, что всем надо время, чтобы осознать это. Даже не смириться — осознать. Научиться жить без него“».
К Олегу Павловичу Табакову не подходят затертые эпитеты «выдающийся», «великий», «легендарный»: слишком мелко. Табаков — это какая-то новая вершина искусства, для которой в русском языке названия еще не придумали. Лауреат десятков государственных наград, воспитатель десятков «народных» и «заслуженных» артистов, исполнитель сотен любимых миллионами зрителей ролей.
Авангард Леонтьев, народный артист России: «У него не надо было просить помощи: он предлагал сам. Он мог, например, привезти деньги человеку, у которого их украли. Без какой-либо просьбы, просто привез сам».
В 2000-м году он принял МХТ, театр был в лихорадке после лихих девяностых. Через 18 лет это уже современный, коммерчески успешный театр с несколькими сценами, великолепным актерским и режиссерским составом. Сейчас к театру люди приносят охапки цветов. И здесь 15 марта прозвучат последние аплодисменты человеку, который так обаятельно улыбался.
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
Игорь Верник, народный артист России: „Мы приняли решение не играть сегодня спектакль. Хотя Олег Павлович считал, что театр, как жизнь, которая неостановима. И жизнь театра не может останавливаться, несмотря ни на что. Но сегодня, когда его не стало, жизнь этого театра остановилась. И я думаю, что всем надо время, чтобы осознать это. Даже не смириться — осознать. Научиться жить без него“».
К Олегу Павловичу Табакову не подходят затертые эпитеты «выдающийся», «великий», «легендарный»: слишком мелко. Табаков — это какая-то новая вершина искусства, для которой в русском языке названия еще не придумали. Лауреат десятков государственных наград, воспитатель десятков «народных» и «заслуженных» артистов, исполнитель сотен любимых миллионами зрителей ролей.
Авангард Леонтьев, народный артист России: «У него не надо было просить помощи: он предлагал сам. Он мог, например, привезти деньги человеку, у которого их украли. Без какой-либо просьбы, просто привез сам».
В 2000-м году он принял МХТ, театр был в лихорадке после лихих девяностых. Через 18 лет это уже современный, коммерчески успешный театр с несколькими сценами, великолепным актерским и режиссерским составом. Сейчас к театру люди приносят охапки цветов. И здесь 15 марта прозвучат последние аплодисменты человеку, который так обаятельно улыбался.
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
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