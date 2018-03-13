В Марселе задержан россиянин, обвиняемый в участии в драке на Евро-2016

Во Франции арестован россиянин, которого подозревают в причастности к дракам футбольных фанатов во время ЧЕ по футболу 2016 года.
Как передает Agence France-Presse, гражданин России, имя которого не называется, заключен под стражу в Марселе.
Мужчина был задержан по запросу Франции 21 февраля в аэропорту Мюнхена. Посольство России в ФРГ выражало протест из-за задержания и передачи Франции гражданина РФ, который не совершал правонарушений на территории Германии.
Французские СМИ пишут, что 31-летний гражданин России предстанет перед судом по делу о столкновении футбольных болельщиков, в результате которого один из английских фанатов получил серьезные увечья.
Напомним, в 2016 году во время во время группового этапа чемпионата Европы произошли беспорядки с участием футбольных фанатов из разных стран. Одна из самых массовых драк произошла в Марселе перед матчем между сборными Англии и России. Тогда 20 россиян были высланы из Франции, трое были приговорены к тюремным срокам.
Мужчина был задержан по запросу Франции 21 февраля в аэропорту Мюнхена. Посольство России в ФРГ выражало протест из-за задержания и передачи Франции гражданина РФ, который не совершал правонарушений на территории Германии.
Французские СМИ пишут, что 31-летний гражданин России предстанет перед судом по делу о столкновении футбольных болельщиков, в результате которого один из английских фанатов получил серьезные увечья.
Напомним, в 2016 году во время во время группового этапа чемпионата Европы произошли беспорядки с участием футбольных фанатов из разных стран. Одна из самых массовых драк произошла в Марселе перед матчем между сборными Англии и России. Тогда 20 россиян были высланы из Франции, трое были приговорены к тюремным срокам.
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