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    В Марселе задержан россиянин, обвиняемый в участии в драке на Евро-2016

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    В Марселе задержан россиянин, обвиняемый в участии в драке на Евро-2016

    В Марселе задержан россиянин, обвиняемый в участии в драке на <nobr>Евро-2016</nobr>

    Во Франции арестован россиянин, которого подозревают в причастности к дракам футбольных фанатов во время ЧЕ по футболу 2016 года.

    Как передает Agence France-Presse, гражданин России, имя которого не называется, заключен под стражу в Марселе.

    Мужчина был задержан по запросу Франции 21 февраля в аэропорту Мюнхена. Посольство России в ФРГ выражало протест из-за задержания и передачи Франции гражданина РФ, который не совершал правонарушений на территории Германии.

    Французские СМИ пишут, что 31-летний гражданин России предстанет перед судом по делу о столкновении футбольных болельщиков, в результате которого один из английских фанатов получил серьезные увечья.

    Напомним, в 2016 году во время во время группового этапа чемпионата Европы произошли беспорядки с участием футбольных фанатов из разных стран. Одна из самых массовых драк произошла в Марселе перед матчем между сборными Англии и России. Тогда 20 россиян были высланы из Франции, трое были приговорены к тюремным срокам.

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