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    Мэй и Макрон договорились совместно реагировать на «агрессию России»

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    Мэй и Макрон договорились совместно реагировать на «агрессию России»

    Мэй и Макрон договорились совместно реагировать на «агрессию России»

    Премьер Великобритании обсудила с президентом Франции историю с отравлением экс-сотрудника ГРУ Скрипаля.

    Как сообщает пресс-служба британского премьера, Тереза Мэй проинформировала Эммануэля Макрона о последних событиях, связанных с инцидентом, а также изложила сделанный британским правительством вывод о том, что Россия якобы несет ответственность за случившееся.

    В пресс-службе Мэй сообщили, что президент Франции осудил отравление и выразил солидарность с Великобританией по данному вопросу, отметив «агрессивное поведение России», цитирует ТАСС.

    Сообщение пресс-службы премьер-министра Великобритании: «Стороны согласились, что французское и британское правительства должны тесно координировать свои действия по мере развития расследования и после ответа России».

    Ранее в понедельник глава британского правительства заявила, что если Россия не даст «удовлетворительного ответа» по делу об отравлении Скрипаля, Великобритания сочтет отравление экс-полковника ГРУ актом агрессии против страны и начнет рассматривать «весь спектр» вероятных ответных действий, включая новые экономические санкции.

    А в МИД РФ заявили, что информационные вбросы, раздувающие антироссийскую истерию, осложняют отношения между РФ и Великобританией. Заявление об этом опубликовано на сайте МИД РФ.

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