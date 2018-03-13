Мэй и Макрон договорились совместно реагировать на «агрессию России»

Премьер Великобритании обсудила с президентом Франции историю с отравлением
экс-сотрудника ГРУ Скрипаля.
Как сообщает пресс-служба британского премьера, Тереза Мэй проинформировала Эммануэля Макрона о последних событиях, связанных с инцидентом, а также изложила сделанный британским правительством вывод о том, что Россия якобы несет ответственность за случившееся.
В пресс-службе Мэй сообщили, что президент Франции осудил отравление и выразил солидарность с Великобританией по данному вопросу, отметив «агрессивное поведение России», цитирует ТАСС.
Сообщение пресс-службы премьер-министра Великобритании: «Стороны согласились, что французское и британское правительства должны тесно координировать свои действия по мере развития расследования и после ответа России».
Ранее в понедельник глава британского правительства заявила, что если Россия не даст «удовлетворительного ответа» по делу об отравлении Скрипаля, Великобритания сочтет отравление экс-полковника ГРУ актом агрессии против страны и начнет рассматривать «весь спектр» вероятных ответных действий, включая новые экономические санкции.
А в МИД РФ заявили, что информационные вбросы, раздувающие антироссийскую истерию, осложняют отношения между РФ и Великобританией. Заявление об этом опубликовано на сайте МИД РФ.
В пресс-службе Мэй сообщили, что президент Франции осудил отравление и выразил солидарность с Великобританией по данному вопросу, отметив «агрессивное поведение России», цитирует ТАСС.
Сообщение пресс-службы премьер-министра Великобритании: «Стороны согласились, что французское и британское правительства должны тесно координировать свои действия по мере развития расследования и после ответа России».
Ранее в понедельник глава британского правительства заявила, что если Россия не даст «удовлетворительного ответа» по делу об отравлении Скрипаля, Великобритания сочтет отравление экс-полковника ГРУ актом агрессии против страны и начнет рассматривать «весь спектр» вероятных ответных действий, включая новые экономические санкции.
А в МИД РФ заявили, что информационные вбросы, раздувающие антироссийскую истерию, осложняют отношения между РФ и Великобританией. Заявление об этом опубликовано на сайте МИД РФ.
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