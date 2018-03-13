Журналист НТВ рассказала о поступивших ей угрозах из-за дела Скрипаля

Кому выгодно вешать на Россию дело Скрипаля и почему не только британские политологи, но и российские разведчики уверены, что это провокация? И какие угрозы поступают в адрес российских журналистов, работающих в Лондоне?
«Цирковое шоу в британском парламенте»: так официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала заявление премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, которая официально обвинила Москву в причастности к отравлению бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля. Захарова призвала Лондон рассекретить данные по расследованию других загадочных смертей, например, Литвиненко или Березовского, а лишь потом «сочинять новые сказки». Корреспондент НТВ Лиза Герсон рассказала о происходящем сейчас в Лондоне.
Никаких доказательств якобы причастности России к делу отравления Скрипаля не представлено. Но сегодня прозвучала новая формулировка: «очень даже возможно». То есть, это по-прежнему некая гипотеза, просто сейчас ее озвучивает глава кабинета министров Великобритании.
Маркус Пападопулос, британский политолог: «Я считаю заявление Терезы Мэй неприемлемым. Она говорит „очень вероятно“, что Россия ответственна. Но, простите, „очень вероятно“ — это недостаточно для обвинения. Назовите мне суд в любой стране мира, который выносит приговор, основываясь на том, что кто либо „очень вероятно“ совершил преступление».
Тон премьер-министра Великобритании жесткий и безапелляционный: по ее мнению, вывод о причастности России к отравлению следует из того, что, по представленным ей данным, нервно-паралитическое вещество «могло быть произведено в России». Мэй сказала, что Россия ранее производила этот газ и до сих пор может его производить. Вот, собственно и все «доказательства».
Тереза Мэй, премьер-министр Великобритании: «Основываясь на этих данных, и на нашей оценке того, что Россия рассматривает некоторых перебежчиков, как законные цели для убийств, правительство пришло к выводу, что весьма вероятно, что Россия несет ответственность за действия против Сергея и Юлии Скрипаль».
К этому заявлению все шло на протяжении недели. Еще не успели с места происшествия увезти на дезинфекцию полицейские машины, как в атаку пошел глава внешнеполитического ведомства страны Борис Джонсон. Он первым из официальных лиц назвал пострадавших по фамилии и заявил, что санкции против России должны быть ужесточены. Именно Джонсон призвал британцев бойкотировать чемпионат мира по футболу. И вот уже все британские газеты без исключения выходят с заголовками, обвиняющими Россию. А вот историки спецслужб уверены, что это не похоже на покушение.
Валерий Малеванный, историк спецслужб: «Среди спецслужб всего мира существует негласное правило: никогда разведчики не тронут чужую семью, детей, жен. Да, с разведчиками иногда поступают жестко. Но семью никогда не трогают».
Посольство России в Великобритании предупредило: антироссийская истерия в прессе оказывает влияние на психологическое состояние граждан страны. То есть, потоки негативных эмоций постоянно нагнетаются, и они должны быть направлены и выплеснуты на каких-то конкретных людей. На само российское посольство, в первую очередь. А также на российских журналистов, работающих в Британии. Хотя бы потому, что их легче всех найти.
Лиза Герсон, корреспондент НТВ: «Письмо, которое я получила, заканчивается словами: „Та, которая работает в России пером, может, в конце концов, умереть от меча“».
Комментарий НТВ: «Безусловно, с Елизаветой мы постоянно на связи. Пока каких-то мер принимать не планируем. Надеемся, что ситуация дальше угроз от по-видимому, не очень адекватного человека, не пойдет».
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
Никаких доказательств якобы причастности России к делу отравления Скрипаля не представлено. Но сегодня прозвучала новая формулировка: «очень даже возможно». То есть, это по-прежнему некая гипотеза, просто сейчас ее озвучивает глава кабинета министров Великобритании.
Маркус Пападопулос, британский политолог: «Я считаю заявление Терезы Мэй неприемлемым. Она говорит „очень вероятно“, что Россия ответственна. Но, простите, „очень вероятно“ — это недостаточно для обвинения. Назовите мне суд в любой стране мира, который выносит приговор, основываясь на том, что кто либо „очень вероятно“ совершил преступление».
Тон премьер-министра Великобритании жесткий и безапелляционный: по ее мнению, вывод о причастности России к отравлению следует из того, что, по представленным ей данным, нервно-паралитическое вещество «могло быть произведено в России». Мэй сказала, что Россия ранее производила этот газ и до сих пор может его производить. Вот, собственно и все «доказательства».
Тереза Мэй, премьер-министр Великобритании: «Основываясь на этих данных, и на нашей оценке того, что Россия рассматривает некоторых перебежчиков, как законные цели для убийств, правительство пришло к выводу, что весьма вероятно, что Россия несет ответственность за действия против Сергея и Юлии Скрипаль».
К этому заявлению все шло на протяжении недели. Еще не успели с места происшествия увезти на дезинфекцию полицейские машины, как в атаку пошел глава внешнеполитического ведомства страны Борис Джонсон. Он первым из официальных лиц назвал пострадавших по фамилии и заявил, что санкции против России должны быть ужесточены. Именно Джонсон призвал британцев бойкотировать чемпионат мира по футболу. И вот уже все британские газеты без исключения выходят с заголовками, обвиняющими Россию. А вот историки спецслужб уверены, что это не похоже на покушение.
Валерий Малеванный, историк спецслужб: «Среди спецслужб всего мира существует негласное правило: никогда разведчики не тронут чужую семью, детей, жен. Да, с разведчиками иногда поступают жестко. Но семью никогда не трогают».
Посольство России в Великобритании предупредило: антироссийская истерия в прессе оказывает влияние на психологическое состояние граждан страны. То есть, потоки негативных эмоций постоянно нагнетаются, и они должны быть направлены и выплеснуты на каких-то конкретных людей. На само российское посольство, в первую очередь. А также на российских журналистов, работающих в Британии. Хотя бы потому, что их легче всех найти.
Лиза Герсон, корреспондент НТВ: «Письмо, которое я получила, заканчивается словами: „Та, которая работает в России пером, может, в конце концов, умереть от меча“».
Комментарий НТВ: «Безусловно, с Елизаветой мы постоянно на связи. Пока каких-то мер принимать не планируем. Надеемся, что ситуация дальше угроз от по-видимому, не очень адекватного человека, не пойдет».
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
Комментарии