Как квартирный аферист из Владимира умудряется избежать правосудия: расследование НТВ

Как понять, что нанятый вами риелтор — не подручный неуловимых аферистов? И кто такой Мичо Баста, который оставил без крыши над головой сотни людей? Почему он столько лет с легкостью уходит от правосудия?
Квартирные аферисты часто оказываются неуязвимы, ведь вместе с ними потерпевших облапошивают прикормленные риелторы, юристы: целая армия, противостоять которой непросто. Среди мошенников есть те, кто много лет грабит людей и при этом уходит от наказания. Как не стать новой жертвой мошенников? Специальный репортаж корреспондента НТВ Андрея Гордеева.
Половина пенсии Ирины Антоновой уходит на дверные замки, она меняет их каждые две недели. Еще немного и она, похоже, сойдет с ума от страха: пожилая женщина все время прислушивается к шорохам и шагам в подъезде.
Ирина Антонова, пенсионер: «Идти мне некуда, меня ждет улица. Он говорит, приду с цыганами, вынесу вещи на помойку, и с помойки иди, куда хочешь».
Эта квартира на окраине города Антоновой уже не принадлежит. Женщина хотела ее продать, риелтор, назвавшийся Николаем, оказался тем самым Басто.
Ирина Антонова: «Я никаких денег от него не получала и не видела даже их. Они меня просто вынудили поставить подпись давлением».
Она подписала все: и договор, и расписку. Поняв, что денег ей не видать, женщина обратилась в полицию. Но ей отказали в возбуждении уголовного дела. Признать сделку незаконной Антонова пытается через суд. Обидчик — тот самый Басто — чувствует себя в зале уверено. Он прямо во время слушаний набрасывается на репортеров. Отворачивается от камеры и юрист Роман Логинов. С его помощью Басто выселяет своих жертв из квартир. Он уже выиграл суд у Анны Ермаковой: пенсионерка думала, что подписывает договор займа, а, оказалось, что отписала ему квартиру.
Елена Фокина и Вера Онуфриева лишились дома в деревне. Глядя на этот «конвейер отъема денег», уже и прокуратора не выдержала.
Виктория Туркова, старший помощник прокурора Владимирской области: «Прокуратура города Владимира потребовала от органов полиции объединить данные жалобы в единый материал, ппоскольку прослеживается один злоумышленник».
Но уголовного дела до сих пор нет. Первое заявление в полицию было написано почти 2 года назад. С тех пор количество жертв растет. В заявлениях фигурируют одни и те же юристы, иногда одни и те же квартиры. Но главное связующее звено — некто Николай, он же Мичо Басто. Казалось бы, логично рассматривать все эти истории в рамках одного дела. Но следствие в каждой из них видит лишь частный случай.
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
Половина пенсии Ирины Антоновой уходит на дверные замки, она меняет их каждые две недели. Еще немного и она, похоже, сойдет с ума от страха: пожилая женщина все время прислушивается к шорохам и шагам в подъезде.
Ирина Антонова, пенсионер: «Идти мне некуда, меня ждет улица. Он говорит, приду с цыганами, вынесу вещи на помойку, и с помойки иди, куда хочешь».
Эта квартира на окраине города Антоновой уже не принадлежит. Женщина хотела ее продать, риелтор, назвавшийся Николаем, оказался тем самым Басто.
Ирина Антонова: «Я никаких денег от него не получала и не видела даже их. Они меня просто вынудили поставить подпись давлением».
Она подписала все: и договор, и расписку. Поняв, что денег ей не видать, женщина обратилась в полицию. Но ей отказали в возбуждении уголовного дела. Признать сделку незаконной Антонова пытается через суд. Обидчик — тот самый Басто — чувствует себя в зале уверено. Он прямо во время слушаний набрасывается на репортеров. Отворачивается от камеры и юрист Роман Логинов. С его помощью Басто выселяет своих жертв из квартир. Он уже выиграл суд у Анны Ермаковой: пенсионерка думала, что подписывает договор займа, а, оказалось, что отписала ему квартиру.
Елена Фокина и Вера Онуфриева лишились дома в деревне. Глядя на этот «конвейер отъема денег», уже и прокуратора не выдержала.
Виктория Туркова, старший помощник прокурора Владимирской области: «Прокуратура города Владимира потребовала от органов полиции объединить данные жалобы в единый материал, ппоскольку прослеживается один злоумышленник».
Но уголовного дела до сих пор нет. Первое заявление в полицию было написано почти 2 года назад. С тех пор количество жертв растет. В заявлениях фигурируют одни и те же юристы, иногда одни и те же квартиры. Но главное связующее звено — некто Николай, он же Мичо Басто. Казалось бы, логично рассматривать все эти истории в рамках одного дела. Но следствие в каждой из них видит лишь частный случай.
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
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