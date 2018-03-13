Следователи установят, кто подкармливал псов-людоедов в Истре

Кто виноват в чудовищной трагедии в Подмосковье, где стая собак насмерть загрызла
19-летнего юношу, который оказался женихом близкой родственницы Юрия Лозы?
В Подмосковье следователи выясняют подробности чудовищной трагедии. Там стая бродячих собак загрызла 19-летнего юношу. Кто виновен в произошедшем и что нужно сделать для того, чтобы подобные трагедии никогда не повторялись, выяснял корреспондент НТВ Михаил Плахотник.
Кровь на снегу, обрывки одежды, следы беспорядочной борьбы: за одну ночь стая собак растерзала двух человек. Один из них — Олег Шушунов — жених племянницы известного музыканта Юрия Лозы, погиб. Через месяц у молодых людей должен родиться ребенок
Юрий Лоза, музыкант: «Звонит племянница и говорит, что отца ее будущего ребенка загрызли собаки. Это просто страшно. Подумайте, спроецируйте ситуацию на себя».
Вторая жертва нападения уличных псов — Кристина — едва пришла в сознание. Она в шоковом состоянии, говорить не может. От озверевшей стаи ее отбивал сосед.
Пётр Трифонов: «Выйти из подъезда было невозможно. Они там ждали. По следам видно, как я ее волок до подъезда, все было в крови».
Тяжелые травмы, реанимация. Девушку врачи спасли. Позже выяснилось, что спасать надо было двоих. Привычной дорогой от электрички до дома Олег успел пройти метров сто. Здесь работают фонари, есть автосервис, кафе, магазин. До самого поселка два десятков метров. Но время было позднее, и как погибал 19-летний парень увидели только камеры наблюдения.
На кадрах видно, что в стае было не меньше семи собак. На мгновение Олег остановился. Стая отпрянула. Когда пошел дальше, псы набросились сзади. Молодой человек пытался отбиться от стаи разъяренных зверей, но не хватило сил из-за потери крови.
В местной администрации уверяют, что «те самые собаки пойманы». А виноваты якобы рабочие, которые их подкармливали. Местные жители рассказывают, что на людей собаки с промзоны нападают уже давно. В начале зимы уличные псы набросились и повалили на снег женщину и она только чудом спаслась.
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
Кровь на снегу, обрывки одежды, следы беспорядочной борьбы: за одну ночь стая собак растерзала двух человек. Один из них — Олег Шушунов — жених племянницы известного музыканта Юрия Лозы, погиб. Через месяц у молодых людей должен родиться ребенок
Юрий Лоза, музыкант: «Звонит племянница и говорит, что отца ее будущего ребенка загрызли собаки. Это просто страшно. Подумайте, спроецируйте ситуацию на себя».
Вторая жертва нападения уличных псов — Кристина — едва пришла в сознание. Она в шоковом состоянии, говорить не может. От озверевшей стаи ее отбивал сосед.
Пётр Трифонов: «Выйти из подъезда было невозможно. Они там ждали. По следам видно, как я ее волок до подъезда, все было в крови».
Тяжелые травмы, реанимация. Девушку врачи спасли. Позже выяснилось, что спасать надо было двоих. Привычной дорогой от электрички до дома Олег успел пройти метров сто. Здесь работают фонари, есть автосервис, кафе, магазин. До самого поселка два десятков метров. Но время было позднее, и как погибал 19-летний парень увидели только камеры наблюдения.
На кадрах видно, что в стае было не меньше семи собак. На мгновение Олег остановился. Стая отпрянула. Когда пошел дальше, псы набросились сзади. Молодой человек пытался отбиться от стаи разъяренных зверей, но не хватило сил из-за потери крови.
В местной администрации уверяют, что «те самые собаки пойманы». А виноваты якобы рабочие, которые их подкармливали. Местные жители рассказывают, что на людей собаки с промзоны нападают уже давно. В начале зимы уличные псы набросились и повалили на снег женщину и она только чудом спаслась.
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
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