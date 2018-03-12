Минобороны РФ: из Восточной Гуты вывели 76 человек, включая 49 детей

В российском Центре по примирению враждующих сторон в Сирии сообщили о ситуации в Восточной Гуте.
Юрий Евтушенко, начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии: «Сегодня через гуманитарный коридор было выведено 17 семей численностью 76 человек, включая 49 детей. Люди направлены в пункт временного размещения в населенном пункте Эддуэр».
Евтушенко сообщил, что боевиками продолжают блокировать выход из анклава и пресекают любые попытки перемещения мирных жителей во время действия гуманитарных пауз.
Юрий Евтушенко: «Среди населения растет недовольство, которое приводит к стихийным массовым протестам. В населенном пункте Кафер-Батна состоялся митинг местных жителей против боевиков, в поддержку армии и правительства Сирии. На улицы вышло более трех тысяч человек. Мирные жители требовали от боевиков покинуть населенный пункт и открыть беспрепятственный проход к гуманитарному коридору».
При попытке выхода людей в направлении гуманитарного коридора, боевики открыли огонь, сообщается на сайте Минобороны РФ.
Юрий Евтушенко: «В результате, по имеющейся информации, погибло пять человек. Пункт прохода остается заблокированным».
Напомним, 14-я по счету гуманитарная пауза началась в Восточной Гуте в понедельник в 09:00 по местному времени (10:00по Москве). Для выхода мирных жителей и боевиков работают два гуманитарных коридора. Боевики продолжают блокировать выходы к коридору со стороны Восточной Гуты, не давая мирным жителям покинуть район. До этого представители вооруженных группировок заявляли, что позволят вывести из района несколько десятков мирных жителей в обмен на возможность самим покинуть этот район вместе с семьями.
Евтушенко сообщил, что боевиками продолжают блокировать выход из анклава и пресекают любые попытки перемещения мирных жителей во время действия гуманитарных пауз.
Юрий Евтушенко: «Среди населения растет недовольство, которое приводит к стихийным массовым протестам. В населенном пункте Кафер-Батна состоялся митинг местных жителей против боевиков, в поддержку армии и правительства Сирии. На улицы вышло более трех тысяч человек. Мирные жители требовали от боевиков покинуть населенный пункт и открыть беспрепятственный проход к гуманитарному коридору».
При попытке выхода людей в направлении гуманитарного коридора, боевики открыли огонь, сообщается на сайте Минобороны РФ.
Юрий Евтушенко: «В результате, по имеющейся информации, погибло пять человек. Пункт прохода остается заблокированным».
Напомним, 14-я по счету гуманитарная пауза началась в Восточной Гуте в понедельник в 09:00 по местному времени (10:00по Москве). Для выхода мирных жителей и боевиков работают два гуманитарных коридора. Боевики продолжают блокировать выходы к коридору со стороны Восточной Гуты, не давая мирным жителям покинуть район. До этого представители вооруженных группировок заявляли, что позволят вывести из района несколько десятков мирных жителей в обмен на возможность самим покинуть этот район вместе с семьями.
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