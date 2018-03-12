«Нафтогаз» оценил потерю активов в Крыму в 8 млрд долларов

Сумма иска Украины к РФ по утраченным активам в Крыму составляет уже 8 млрд долларов, сообщил коммерческий директор «Нафтогаза».
«Нафтогаз» оценивает ущерб от потери крымских активов в 8 млрд рублей с учетом процентов. Об этом на своей странице в Facebook сообщил главный коммерческий директор компании Юрий Витренко.
Витренко напомнил, что в 2017 году, когда «Нафтогаз» подал иск против российского государства в Международный трибунал при Постоянной палате Третейского суда в Гааге, сумма ущерба составляла 5 млрд долларов.
«Нафтогаз» требует от России возместить убытки в связи с потерей активов в Крыму: активов трех дочерних компаний и газа в подземном хранилище на полуострове. Заседание суда назначено на май 2018 года, передает ТАСС. На Украине рассчитывают, что решение будет вынесено до конца года.
Витренко напомнил, что в 2017 году, когда «Нафтогаз» подал иск против российского государства в Международный трибунал при Постоянной палате Третейского суда в Гааге, сумма ущерба составляла 5 млрд долларов.
«Нафтогаз» требует от России возместить убытки в связи с потерей активов в Крыму: активов трех дочерних компаний и газа в подземном хранилище на полуострове. Заседание суда назначено на май 2018 года, передает ТАСС. На Украине рассчитывают, что решение будет вынесено до конца года.
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