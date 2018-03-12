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    Петербург готов выбирать президента. Санкт-Петербург, выборы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПетербург готов выбирать президента

    Петербург готов выбирать президента

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    Петербург готов выбирать президента

    Петербург готов выбирать президента

      Председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии рассказал об оснащении участков и том, как отдадут свои голоса жители, находящиеся за пределами города.

      Петербург к выборам президента готов. Об этом заявил глава городской избирательной комиссии Виктор Панкевич. Все 1880 избирательных участков полностью укомплектованы соответствующей техникой и персоналом.

      При этом за пределами города свой выбор сделают моряки дальнего плавания. Для этих целей на судах оборудованы 103 участка. Три пункта для голосования находятся в следственных изоляторах, и еще один будет предназначен для лиц без определенного места жительства. По словам главы избиркома, на сегодня 162 сотрудника полярных антарктических станций уже проголосовали.

      Как заявил Виктор Панкевич, следить за выборами в этом году будет рекордное количество наблюдателей — более 4 тысяч человек.

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