Петербург готов выбирать президента

Председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии рассказал об оснащении участков и том, как отдадут свои голоса жители, находящиеся за пределами города.

Петербург к выборам президента готов. Об этом заявил глава городской избирательной комиссии Виктор Панкевич. Все 1880 избирательных участков полностью укомплектованы соответствующей техникой и персоналом.



При этом за пределами города свой выбор сделают моряки дальнего плавания. Для этих целей на судах оборудованы 103 участка. Три пункта для голосования находятся в следственных изоляторах, и еще один будет предназначен для лиц без определенного места жительства. По словам главы избиркома, на сегодня 162 сотрудника полярных антарктических станций уже проголосовали.



Как заявил Виктор Панкевич, следить за выборами в этом году будет рекордное количество наблюдателей — более 4 тысяч человек.