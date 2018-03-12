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    Семь авто покорежило льдом в центре Питера. ЖКХ, Санкт-Петербург, автомобили, лед, снег. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСемь авто покорежило льдом в центре Питера

    Семь авто покорежило льдом в центре Питера

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    Семь авто покорежило льдом в центре Питера

    Семь авто покорежило льдом в центре Питера

    Семь авто покорежило льдом в центре Питера

      На Таврической улице владельцы иномарок будут добиваться возмещения убытков от управляющей компании, которая начала очищать крышу без предупреждения.

      Сразу семь автомобилей во дворе дома 2 по Таврической улице оказались разбиты из-за схода наледи. Огромные глыбы льда рухнули с высоты кровли пятого этажа.

      О весе фрагментов можно судить по тому, какие повреждения получили машины. У большинства серьезные вмятины на крышах, капотах, сломаны стойки и разбиты стекла. Жители дома рассказывают, что объявлений об уборке не было. Жилищники приступили к чистке крыш сразу после случившегося. По счастливой случайности, людей внутри автомобилей не оказалось.

      Автовладельцы намерены обратиться в правоохранительные органы, чтобы зафиксировать повреждения. Они надеются получить компенсации за свои покореженные льдом автомобили.

      Напомним: из-за схода наледи в Петербурге страдают не только машины, но и люди. Только за минувшие выходные ледяные глыбы отправили в больницы семь человек. Случаи были зафиксированы в Петроградском, Центральном и Адмиралтейском районах. Этой ситуацией заинтересовался Следственный комитет.

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