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    Дольщики из Ленобласти добились статуса потерпевших. Ленинградская область, дольщики, строительство. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВДольщики из Ленобласти добились статуса потерпевших

    Дольщики из Ленобласти добились статуса потерпевших

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    Дольщики из Ленобласти добились статуса потерпевших

    Дольщики из Ленобласти добились статуса потерпевших

      Дольщиков ЖК «Ленинградская перспектива», что в поселке Мурино, признали потерпевшими по уголовному делу о мошенничестве.

      Теперь полученный в полиции статус потерпевших позволит им не только встать в реестр обманутых дольщиков, но и заменить застройщика, чтобы отстоять свое право на жилье.

      Четыре года назад несостоявшиеся жильцы заключили договор долевого участия с группой компаний «Ленспецстрой», однако сейчас, по их словам, на месте многоквартирного дома только бетонные стены, некоторые высотой всего четыре этажа.

      Дольщики, по их словам, не стали ждать девяти месяцев с момента истечения сроков по договорам, чтобы подать в суд на застройщика, и называют это настоящим прорывом. Однако застройщик, судя по всему, сдаваться не намерен и собирается запустить процедуру банкротства, заодно переименовав недостроенный жилой комплекс.

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