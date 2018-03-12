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    Блистательный артист своего времени: Петербург опечален смертью Олега Табакова. Москва, Санкт-Петербург, знаменитости, кино, смерть, театр. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВБлистательный артист своего времени: Петербург опечален смертью Олега Табакова

    Блистательный артист своего времени: Петербург опечален смертью Олега Табакова

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    Блистательный артист своего времени: Петербург опечален смертью Олега Табакова

    Блистательный артист своего времени: Петербург опечален смертью Олега Табакова

    Блистательный артист своего времени: Петербург опечален смертью Олега Табакова

      Культурное сообщество Петербурга шокировано уходом художественного руководителя МХТ.

      Имя народного артиста СССР Олега Табакова было связано с «Ленфильмом» с середины 1970-х. Тогда, уже будучи известным, он снялся в телефильме «Открытая книга» Виктора Титова. Для телевидения сыграл Ксанфа в экранизации Олега Рябоконя «Эзоп».

      Табаков на ленинградской киностудии нашел и своего режиссера Виталия Мельникова. Тот снял его в ленте «Чужая жена и муж под кроватью» по ранним рассказам Достоевского и в историческом фильме «Царская охота». В картине «Аплодисменты, аплодисменты» Табаков даже воплотил образ ленфильмовского кинорежиссера, так похожего на самого Алексея Германа.

      Олег Басилашвили      , народный артист СССР: «Когда теряешь самих дорогих людей, это ужасно. Мы с Олегом одновременно учились в школе-студии МХАТ. Он был блистательным артистом. Его роли навсегда впечатались в мою память. Я никогда их не забуду».

      Театральный зритель всегда ждал встречи с Олегом Табаковым на сцене. Уже в статусе художественного руководителя МХТ он приезжал на гастроли в Петербург. В Александринском театре он представлял спектакль «Юбилей ювелира», поставленный к 80-летию маэстро. Тогда публика долго не отпускала любимого актера.

      Эту постановку привозили в Александринку дважды. А в последний раз на петербургские подмостки Олег Табаков выходил полгода назад. В постановке МХТ «Дракон» он сыграл Бургомистра. Тогда его тоже долго не отпускали со сцены.



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