Блистательный артист своего времени: Петербург опечален смертью Олега Табакова

Культурное сообщество Петербурга шокировано уходом художественного руководителя МХТ.
Имя народного артиста СССР Олега Табакова было связано с «Ленфильмом» с середины 1970-х. Тогда, уже будучи известным, он снялся в телефильме «Открытая книга» Виктора Титова. Для телевидения сыграл Ксанфа в экранизации Олега Рябоконя «Эзоп».
Табаков на ленинградской киностудии нашел и своего режиссера Виталия Мельникова. Тот снял его в ленте «Чужая жена и муж под кроватью» по ранним рассказам Достоевского и в историческом фильме «Царская охота». В картине «Аплодисменты, аплодисменты» Табаков даже воплотил образ ленфильмовского кинорежиссера, так похожего на самого Алексея Германа.
Олег Басилашвили, народный артист СССР: «Когда теряешь самих дорогих людей, это ужасно. Мы с Олегом одновременно учились в школе-студии МХАТ. Он был блистательным артистом. Его роли навсегда впечатались в мою память. Я никогда их не забуду».
Театральный зритель всегда ждал встречи с Олегом Табаковым на сцене. Уже в статусе художественного руководителя МХТ он приезжал на гастроли в Петербург. В Александринском театре он представлял спектакль «Юбилей ювелира», поставленный к 80-летию маэстро. Тогда публика долго не отпускала любимого актера.
Эту постановку привозили в Александринку дважды. А в последний раз на петербургские подмостки Олег Табаков выходил полгода назад. В постановке МХТ «Дракон» он сыграл Бургомистра. Тогда его тоже долго не отпускали со сцены.
Табаков на ленинградской киностудии нашел и своего режиссера Виталия Мельникова. Тот снял его в ленте «Чужая жена и муж под кроватью» по ранним рассказам Достоевского и в историческом фильме «Царская охота». В картине «Аплодисменты, аплодисменты» Табаков даже воплотил образ ленфильмовского кинорежиссера, так похожего на самого Алексея Германа.
Олег Басилашвили, народный артист СССР: «Когда теряешь самих дорогих людей, это ужасно. Мы с Олегом одновременно учились в школе-студии МХАТ. Он был блистательным артистом. Его роли навсегда впечатались в мою память. Я никогда их не забуду».
Театральный зритель всегда ждал встречи с Олегом Табаковым на сцене. Уже в статусе художественного руководителя МХТ он приезжал на гастроли в Петербург. В Александринском театре он представлял спектакль «Юбилей ювелира», поставленный к 80-летию маэстро. Тогда публика долго не отпускала любимого актера.
Эту постановку привозили в Александринку дважды. А в последний раз на петербургские подмостки Олег Табаков выходил полгода назад. В постановке МХТ «Дракон» он сыграл Бургомистра. Тогда его тоже долго не отпускали со сцены.
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