Путин поручил обеспечить партнерство науки и бизнеса в сельском хозяйстве

Владимир Путин принял участие в работе Всероссийского форума сельхозпроизводителей. Продажи российского продовольствия на внешних рынках должны превысить объемы импорта в течение 4 лет — об этом недавно говорил президент в послании Федеральному собранию.
На Кубани сегодня открылся Первый всероссийский форум сельхозпроизводителей. Минсельхоз России пригласил на форум руководителей крупных хозяйств, фермеров, ученых из 71 региона страны. Главная тема форума — как будет развиваться агропромышленный комплекс в этом году.
Эксперты, говоря о высоких урожаях ушедшего года, связывают их не только с благоприятной погодой, но и с тем, что в сельское хозяйство стали больше вкладывать. По словам президента России Владимира Путина, в прошлом году государство выделило на поддержку сельского хозяйства свыше 95 млрд рублей — это чуть меньше половины от всего объема господдержки. Средства были направлены на инвестиции в молочное и мясное скотоводство, тепличное овощеводство и садоводство, модернизацию техники и оборудования.
В прошлом году был введен механизм кредитования аграрных предприятий, в результате объем кредитов вырос в три раза. Но у небольших хозяйств проблемы остались.
Владимир Путин, президент РФ: «В то же время малые предприниматели говорят о трудностях при получении льготных кредитов. И я уже говорил об этом и хочу еще раз повторить: прошу правительство проанализировать эту ситуацию, посмотреть, какие решения здесь необходимо предложить».
Чтобы достичь цели, заявленной президентом в послании Федеральному собранию, необходимо тесное сотрудничество бизнеса и науки в сельском хозяйстве.
Владимир Путин: «Крайне важно обеспечить стратегическое партнерство науки и бизнеса в сельском хозяйстве, дать ход перспективным достижениям и научным изысканиям. За последние два года поддержку государства получил 21 селекционный центр растениеводства и животноводства, в рамках Федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства мы обязательно продолжим эту работу».
Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Святослава Гордина.
Эксперты, говоря о высоких урожаях ушедшего года, связывают их не только с благоприятной погодой, но и с тем, что в сельское хозяйство стали больше вкладывать. По словам президента России Владимира Путина, в прошлом году государство выделило на поддержку сельского хозяйства свыше 95 млрд рублей — это чуть меньше половины от всего объема господдержки. Средства были направлены на инвестиции в молочное и мясное скотоводство, тепличное овощеводство и садоводство, модернизацию техники и оборудования.
В прошлом году был введен механизм кредитования аграрных предприятий, в результате объем кредитов вырос в три раза. Но у небольших хозяйств проблемы остались.
Владимир Путин, президент РФ: «В то же время малые предприниматели говорят о трудностях при получении льготных кредитов. И я уже говорил об этом и хочу еще раз повторить: прошу правительство проанализировать эту ситуацию, посмотреть, какие решения здесь необходимо предложить».
Чтобы достичь цели, заявленной президентом в послании Федеральному собранию, необходимо тесное сотрудничество бизнеса и науки в сельском хозяйстве.
Владимир Путин: «Крайне важно обеспечить стратегическое партнерство науки и бизнеса в сельском хозяйстве, дать ход перспективным достижениям и научным изысканиям. За последние два года поддержку государства получил 21 селекционный центр растениеводства и животноводства, в рамках Федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства мы обязательно продолжим эту работу».
Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Святослава Гордина.
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