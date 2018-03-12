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    На время ЧМ в Петербурге бродячих животных отлавливать не будут. Санкт-Петербург, животные, футбол. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВНа время ЧМ в Петербурге бродячих животных отлавливать не будут

    На время ЧМ в Петербурге бродячих животных отлавливать не будут

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    На время ЧМ в Петербурге бродячих животных отлавливать не будут

    На время ЧМ в Петербурге бродячих животных отлавливать не будут

      Никаких жестких или новых мер по отношению к безнадзорным животным в преддверии чемпионата мира по футболу в Петербурге применять не намерены.

      Во время мундиаля город будет придерживаться гуманной стратегии, по которой работает последние 13 лет. Ответственным ветеринарным службам известен ареал обитания и 22 бездомных собак в местах проведения встреч и тренировок. Все они стерилизованы, привиты и чипированы.

      Пока специалисты не видят оснований для их отлова и помещения на передержку. И считают, что в случае необходимости делать это нужно непосредственно перед стартом главного спортивного события лета.

      Зоозащитники уверены, что в Петербурге не стоит беспокоиться за жизни четвероногих в связи с приближением чемпионата мира по футболу. В том числе потому, что программа, по которой в городе на Неве регулируют численность безнадзорных животных, дала результаты.

      В центре стайных собак практически не осталось. А из тех мест, где они могут помешать гостям мундиаля, власти и руководители фондов гарантируют безопасную эвакуацию.

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