На время ЧМ в Петербурге бродячих животных отлавливать не будут

Никаких жестких или новых мер по отношению к безнадзорным животным в преддверии чемпионата мира по футболу в Петербурге применять не намерены.

Во время мундиаля город будет придерживаться гуманной стратегии, по которой работает последние 13 лет. Ответственным ветеринарным службам известен ареал обитания и 22 бездомных собак в местах проведения встреч и тренировок. Все они стерилизованы, привиты и чипированы.



Пока специалисты не видят оснований для их отлова и помещения на передержку. И считают, что в случае необходимости делать это нужно непосредственно перед стартом главного спортивного события лета.



Зоозащитники уверены, что в Петербурге не стоит беспокоиться за жизни четвероногих в связи с приближением чемпионата мира по футболу. В том числе потому, что программа, по которой в городе на Неве регулируют численность безнадзорных животных, дала результаты.



В центре стайных собак практически не осталось. А из тех мест, где они могут помешать гостям мундиаля, власти и руководители фондов гарантируют безопасную эвакуацию.