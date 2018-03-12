В центре Петербурга девушку пытались зарезать на глазах у прохожих: видео

Следователи объявили в розыск
21-летнего мужчину, который ударил ножом девушку в центре Петербурга и спокойно ушел, так как никто не попытался его остановить.
Петербургские следователи объявили в розыск 21-летнего мужчину, который напал с ножом на свою подругу среди бела дня в самом центре города. Момент нападения, совершенного в феврале, попал в объективы камер видеонаблюдения, видео было опубликовано в понедельник на канале СК в Youtube.
Пресс-служба СК РФ: «Из материалов уголовного дела следует, что днем 8 февраля 2018 года у дома 1 по улице Восстания 21-летний мужчина в ходе внезапно возникшей ссоры с целью убийства нанес удар ножом в область шеи своей знакомой 1999 года рождения, после чего с места происшествия скрылся. Потерпевшая в тяжелом состоянии была доставлена в больницу, где ей оказывается квалифицированная медицинская помощь».
На записи видно, что на улице в этот момент было много людей, но никто не попытался догнать и остановить преступника. По данным следствия, преступник — уроженец Казахстана Александр Махметов. Ему заочно предъявлено обвинение в покушении на убийство. Как сообщает «Комсомольская правда», Махметов ударил девушку после того, как она сообщила ему, что хочет с ним расстаться.
Пресс-служба СК РФ: «Из материалов уголовного дела следует, что днем 8 февраля 2018 года у дома 1 по улице Восстания 21-летний мужчина в ходе внезапно возникшей ссоры с целью убийства нанес удар ножом в область шеи своей знакомой 1999 года рождения, после чего с места происшествия скрылся. Потерпевшая в тяжелом состоянии была доставлена в больницу, где ей оказывается квалифицированная медицинская помощь».
На записи видно, что на улице в этот момент было много людей, но никто не попытался догнать и остановить преступника. По данным следствия, преступник — уроженец Казахстана Александр Махметов. Ему заочно предъявлено обвинение в покушении на убийство. Как сообщает «Комсомольская правда», Махметов ударил девушку после того, как она сообщила ему, что хочет с ним расстаться.
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