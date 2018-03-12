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    Причиной крушения самолета в Непале стала ошибка экипажа

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    • Фото: Reuters © 2018, Navesh Chitrakar
    Причиной крушения самолета в Непале стала ошибка экипажа

    Причиной крушения самолета в Непале стала ошибка экипажа

    Причиной крушения самолета в Непале стала ошибка экипажа
  • Фото: Reuters © 2018, Navesh Chitrakar

    • Причиной крушения пассажирского самолета в аэропорту Катманду стала ошибка экипажа при заходе на посадку.

    Такое заявление сделал руководитель аэропорта в Катманду Раджкумар Чхетри. По его словам, самолет начал снижение не стой стороны, из-за чего расположение воздушного судна оказалось не удачным для посадки, пишет газета Kathmandu Post. Издание отмечает, что взлетно-посадочные полосы в Непале считаются одними из самых сложных в мире даже для опытных пилотов из-за окружающих гор.

    Раджкумар Чхетри, руководитель аэропорта: «Вместо того, чтобы совершить посадку с северной стороны, самолет начал снижение с северо-восточной… Расположение воздушного судна не было подходящим для посадки»

    Ранее полиция Непала подтвердила, что во время крушения погибли 49 человек, еще 27 пострадали.

    смотретьНа месте крушения самолета в Непале нашли тела погибших
    На месте крушения самолета в Непале нашли тела погибших
    Самолет бангладешской авиакомпании US-Bangla, следовавший по маршруту Дакка — Катманду разбился в аэропорту Катманду во время захода на посадку. Лайнер не попал на взлетно-посадочную полосу и врезался в футбольное поле. После этого самолет загорелся.

    В настоящий момент в аэропорту отменены все запланированные на понедельник рейсы.

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