Причиной крушения самолета в Непале стала ошибка экипажа

Причиной крушения пассажирского самолета в аэропорту Катманду стала ошибка экипажа при заходе на посадку.
Такое заявление сделал руководитель аэропорта в Катманду Раджкумар Чхетри. По его словам, самолет начал снижение не стой стороны, из-за чего расположение воздушного судна оказалось не удачным для посадки, пишет газета Kathmandu Post. Издание отмечает, что взлетно-посадочные полосы в Непале считаются одними из самых сложных в мире даже для опытных пилотов из-за окружающих гор.
Раджкумар Чхетри, руководитель аэропорта: «Вместо того, чтобы совершить посадку с северной стороны, самолет начал снижение с северо-восточной… Расположение воздушного судна не было подходящим для посадки»
Ранее полиция Непала подтвердила, что во время крушения погибли 49 человек, еще 27 пострадали.
Самолет бангладешской авиакомпании US-Bangla, следовавший по маршруту Дакка — Катманду разбился в аэропорту Катманду во время захода на посадку. Лайнер не попал на взлетно-посадочную полосу и врезался в футбольное поле. После этого самолет загорелся.
В настоящий момент в аэропорту отменены все запланированные на понедельник рейсы.
Раджкумар Чхетри, руководитель аэропорта: «Вместо того, чтобы совершить посадку с северной стороны, самолет начал снижение с северо-восточной… Расположение воздушного судна не было подходящим для посадки»
Ранее полиция Непала подтвердила, что во время крушения погибли 49 человек, еще 27 пострадали.
Самолет бангладешской авиакомпании US-Bangla, следовавший по маршруту Дакка — Катманду разбился в аэропорту Катманду во время захода на посадку. Лайнер не попал на взлетно-посадочную полосу и врезался в футбольное поле. После этого самолет загорелся.
В настоящий момент в аэропорту отменены все запланированные на понедельник рейсы.
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