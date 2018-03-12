От гауды до рикотты: монахи Александро-Невской лавры взялись за сыроделие

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Александро-Невской лавре запустили собственное сырное производство.
Пока в лавре освоили технологии производства трех сортов сыра: полутвердых гауды и качотты, а также мягкого — рикотты. Кстати, секретами мастерства с братьями поделились валаамские монахи, которые освоили сыроделие несколько лет назад.
Для сыроваров в Александро-Невской лавре и 10 утра — рабочий полдень. Ведь начинают здесь в 4! Пастеризация полтонны молока, подготовка закваски и ферментов. И вот свертывание закончено. Дезинфекция рук и соло на лире, точнее, с лирой — это специальный инструмент со стальными струнами, которым сыровар режет сгусток.
После того, как лира разрезает сгусток на так называемые зерна размером с фундук, сыр будет вымешиваться перед заливкой в формы. От получаса до полутора — сыровары определят на глазок — по своим секретным признакам. В общем, наблюдая за процессом, есть время рассказать, что это за алхимия такая в легендарной обители.
Константин Царев, сыровар: «Сыры, которые мы варим, идут в трапезную, в кафе. И только во вторую очередь их отправляют на продажу».
К слову, пока попробовать сыры собственного производства не смогли даже некоторые из самих сыроделов. Ведь в их числе и монахи, которым Великий пост не позволяет дегустацию. Вдобавок и самого сыра еще мало: многие головки за месяц попросту не дошли до готовности, отмечает корреспондент НТВ Алексей Чеботарёв.
Наместник Александро-Невской лавры владыка Назарий шутит: в детстве с коровой поссорился, поэтому молочные продукты практически не употребляет даже когда не время поста. Но к идее организовать монастырскую сыроварню сразу отнесся с воодушевлением. Вдохновляли и опыт валаамских братьев, и желание занять таким традиционным для них делом монахов.
Назарий, епископ Кронштадтский, наместник Свято-Троицкой Александро-Невской лавры: «Я думаю, что мы здесь сделаем небольшой дегустационный зал. Мне кажется, это креативно».
Для сыроваров в Александро-Невской лавре и 10 утра — рабочий полдень. Ведь начинают здесь в 4! Пастеризация полтонны молока, подготовка закваски и ферментов. И вот свертывание закончено. Дезинфекция рук и соло на лире, точнее, с лирой — это специальный инструмент со стальными струнами, которым сыровар режет сгусток.
После того, как лира разрезает сгусток на так называемые зерна размером с фундук, сыр будет вымешиваться перед заливкой в формы. От получаса до полутора — сыровары определят на глазок — по своим секретным признакам. В общем, наблюдая за процессом, есть время рассказать, что это за алхимия такая в легендарной обители.
Константин Царев, сыровар: «Сыры, которые мы варим, идут в трапезную, в кафе. И только во вторую очередь их отправляют на продажу».
К слову, пока попробовать сыры собственного производства не смогли даже некоторые из самих сыроделов. Ведь в их числе и монахи, которым Великий пост не позволяет дегустацию. Вдобавок и самого сыра еще мало: многие головки за месяц попросту не дошли до готовности, отмечает корреспондент НТВ Алексей Чеботарёв.
Наместник Александро-Невской лавры владыка Назарий шутит: в детстве с коровой поссорился, поэтому молочные продукты практически не употребляет даже когда не время поста. Но к идее организовать монастырскую сыроварню сразу отнесся с воодушевлением. Вдохновляли и опыт валаамских братьев, и желание занять таким традиционным для них делом монахов.
Назарий, епископ Кронштадтский, наместник Свято-Троицкой Александро-Невской лавры: «Я думаю, что мы здесь сделаем небольшой дегустационный зал. Мне кажется, это креативно».
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