История закончилась: Юрий Бутусов не собирается возвращаться в Театр Ленсовета

Несмотря на петицию и флешмоб в соцсетях, известный режиссер считает, что ему нет обратной дороги. Конфликт с директором Театра Ленсовета Бутусов объяснил желанием сделать главным именно худрука.
Почти три тысячи поклонников и коллег подписали петицию с просьбой пересмотреть вопрос увольнения Юрия Бутусова из театра имени Ленсовета. С предложением «не лишать театр и город одного из лучших режиссеров страны» они обратились к губернатору Петербурга, председателю комитета по культуре и непосредственно к директору театра, с которым у Бутусова возникли «обстоятельства непреодолимой силы». Главное требование — восстановить художественного руководителя в должности.
Заявление об уходе по собственному желанию худрук написал 6 марта. И эта новость стала шоком для всего театрального сообщества. Петербуржцы активно поясняют, почему они вступились за режиссера.
Некоторые признаются, что одно только его имя на афише заставляет покупать билет. По словам других, Бутусов гениален, а гениев надо беречь. Но сам режиссер в телефонном интервью НТВ признался, что пути назад не видит.
Юрий Бутусов, режиссер: «Я сделал предложение, чтобы в театре быть одно первое лицо — художественный руководитель с правом назначения директора. Для этого было необходимо переписать устав. На это предложение я получил отказ. Поэтому история закончилась».
Тем не менее артисты театра имени Ленсовета, надеются, что шансы вернуть режиссера всё еще есть. По их словам, сам Бутусов в поддержке не нуждается. Он защищен своим талантом и востребованностью.
В свою очередь труппа написала открытое письмо. Актеры беспокоятся за свое будущее в искусстве. Также в социальных сетях зрители запустили флешмоб с хештегом #ВернемБутусова.
Он работал в театре Ленсовета больше 20 лет, худруком его назначили в конце 2017 года. Две трети труппы — это выращенные им ученики. От официальных комментариев председатель комитета по культуре, который лично отдал трудовую книжку мастеру, пока воздерживается. Очевидно, что Константин Сухенко встал на сторону директора театра Валерия Градковского, который провел масштабный ремонт здания на Владимирском проспекте.
Заявление об уходе по собственному желанию худрук написал 6 марта. И эта новость стала шоком для всего театрального сообщества. Петербуржцы активно поясняют, почему они вступились за режиссера.
Некоторые признаются, что одно только его имя на афише заставляет покупать билет. По словам других, Бутусов гениален, а гениев надо беречь. Но сам режиссер в телефонном интервью НТВ признался, что пути назад не видит.
Юрий Бутусов, режиссер: «Я сделал предложение, чтобы в театре быть одно первое лицо — художественный руководитель с правом назначения директора. Для этого было необходимо переписать устав. На это предложение я получил отказ. Поэтому история закончилась».
Тем не менее артисты театра имени Ленсовета, надеются, что шансы вернуть режиссера всё еще есть. По их словам, сам Бутусов в поддержке не нуждается. Он защищен своим талантом и востребованностью.
В свою очередь труппа написала открытое письмо. Актеры беспокоятся за свое будущее в искусстве. Также в социальных сетях зрители запустили флешмоб с хештегом #ВернемБутусова.
Он работал в театре Ленсовета больше 20 лет, худруком его назначили в конце 2017 года. Две трети труппы — это выращенные им ученики. От официальных комментариев председатель комитета по культуре, который лично отдал трудовую книжку мастеру, пока воздерживается. Очевидно, что Константин Сухенко встал на сторону директора театра Валерия Градковского, который провел масштабный ремонт здания на Владимирском проспекте.
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