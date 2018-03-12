Нападение псов-людоедов в Истре: жители города знали об агрессивной стае

Следователи Подмосковья возбудили уголовное дело о халатности после гибели
19-летнего Олега Шушунова, которого растерзали уличные собаки.
Жители подмосковной Истры знали, что в городе живет агрессивная стая собак, однако пока неизвестно, пытались ли представители городской администрации решить эту проблему. Об этом рассказала пострадавшая при нападении псов девушка, которая сегодня пришла в сознание в больнице, сообщили в пресс-службе регионального управления СК.
Пресс-служба СУ СК по Московской области: «К настоящему времени опрошена пострадавшая девушка и несколько местных жителей, которые сообщили, что в поселке знали о стае агрессивных собак и обходили их стороной».
Следователи возбудили уголовное дело по статье «Халатность, повлекшая смерть человека» после гибели 19-летнего местного жителя Олега Шушунова, которого растерзали собаки, сообщили в пресс-службе.
Пресс-служба СУ СК по Московской области: «В рамках возбужденного уголовного дела следствию предстоит выяснить, имелись ли обращения граждан в администрацию о наличии в поселке стаи бродячих собак. Если имелись, то почему должностными лицами не были предприняты соответствующие меры реагирования. В настоящее время проводится комплекс неотложных следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств, а также лиц, виновных в произошедшем».
О том, что молодой человек был растерзан бродячими собаками, стало известно накануне. Сообщалось, что Шушунов погиб, пытаясь защитить девушку от агрессивных животных. Его тело было найдено через несколько часов после гибели. По данным криминалистов, он погиб не сразу. Псы повредили ему артерию, и он скончался от потери крови.
Известно, что Шушунов был знакомым певца Юрия Лозы. На своей страничке в соцсети музыкант рассказал, что его племянница ждет от Шушунова ребенка.
Утром в понедельник в городской администрации сообщили, что собаки пойманы. Чиновники считают, что в случившемся виноваты местные жители, которые подкармливали псов. Однако следить за порядком обязаны были коммунальные службы. По закону они должны были заключить контракт с фирмами по отлову бездомных животных.
Пресс-служба СУ СК по Московской области: «К настоящему времени опрошена пострадавшая девушка и несколько местных жителей, которые сообщили, что в поселке знали о стае агрессивных собак и обходили их стороной».
Следователи возбудили уголовное дело по статье «Халатность, повлекшая смерть человека» после гибели 19-летнего местного жителя Олега Шушунова, которого растерзали собаки, сообщили в пресс-службе.
Пресс-служба СУ СК по Московской области: «В рамках возбужденного уголовного дела следствию предстоит выяснить, имелись ли обращения граждан в администрацию о наличии в поселке стаи бродячих собак. Если имелись, то почему должностными лицами не были предприняты соответствующие меры реагирования. В настоящее время проводится комплекс неотложных следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств, а также лиц, виновных в произошедшем».
О том, что молодой человек был растерзан бродячими собаками, стало известно накануне. Сообщалось, что Шушунов погиб, пытаясь защитить девушку от агрессивных животных. Его тело было найдено через несколько часов после гибели. По данным криминалистов, он погиб не сразу. Псы повредили ему артерию, и он скончался от потери крови.
Известно, что Шушунов был знакомым певца Юрия Лозы. На своей страничке в соцсети музыкант рассказал, что его племянница ждет от Шушунова ребенка.
Утром в понедельник в городской администрации сообщили, что собаки пойманы. Чиновники считают, что в случившемся виноваты местные жители, которые подкармливали псов. Однако следить за порядком обязаны были коммунальные службы. По закону они должны были заключить контракт с фирмами по отлову бездомных животных.
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