Жертвы кировского педофила не понимали, что с ними делают

Воспитанники
школы-интерната в Кировской области, пострадавшие от действий педофила, могли не понимать, что с ними происходит из-за особенностей умственного развития, заявил детский омбудсмен в регионе Владимир Шабардин.
По словам Шабарина, злоумышленник выбирал своими жертвами детей с особенностями развития, некоторые из них даже не осознавали, что именно с ними происходило.
Владимир Шабарин, детский омбудсмен: «Злоумышленник спаивал детей или просто покупал их внимание за деньги. В интернате воспитываются дети с умственной отсталостью, поэтому некоторые даже не осознавали, что происходит и к чему их склоняют».
Шабарин добавил, что педофил не был сотрудником учреждения, и происходило все за пределами школы, когда ребята выходили за ее территорию. Выявить факты насилия удалось в том числе благодаря сотрудникам интерната, которые заметили, что с их подопечными что-то не так.
В результате было установлено семь эпизодов насилия над детьми. Некоторые из пострадавших уже выросли и покинули интернат.
При этом омбудсмен подчеркнул, что руководство учреждения привлечено к административной ответственности. По словам Шабарина, случившееся стало возможным еще и потому, что сотрудники интерната не достаточно контролировали то, как дети проводят свое свободное время.
Ранее в СКР по региону сообщили, что в Кировской области в суд направлено уголовное дело против педофила, который с 2008 по 2017 год насиловал воспитанников школы-интерната. Обвиняемый проживал рядом с интернатом и заманивал детей к себе домой сигаретами и алкоголем.
Владимир Шабарин, детский омбудсмен: «Злоумышленник спаивал детей или просто покупал их внимание за деньги. В интернате воспитываются дети с умственной отсталостью, поэтому некоторые даже не осознавали, что происходит и к чему их склоняют».
Шабарин добавил, что педофил не был сотрудником учреждения, и происходило все за пределами школы, когда ребята выходили за ее территорию. Выявить факты насилия удалось в том числе благодаря сотрудникам интерната, которые заметили, что с их подопечными что-то не так.
В результате было установлено семь эпизодов насилия над детьми. Некоторые из пострадавших уже выросли и покинули интернат.
При этом омбудсмен подчеркнул, что руководство учреждения привлечено к административной ответственности. По словам Шабарина, случившееся стало возможным еще и потому, что сотрудники интерната не достаточно контролировали то, как дети проводят свое свободное время.
Ранее в СКР по региону сообщили, что в Кировской области в суд направлено уголовное дело против педофила, который с 2008 по 2017 год насиловал воспитанников школы-интерната. Обвиняемый проживал рядом с интернатом и заманивал детей к себе домой сигаретами и алкоголем.
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