ФАС: Сампсониевский собор в Петербурге передали РПЦ с нарушениями

Контролирующее ведомство огласило решение о передаче Сампсониевского собора церкви.
ФАС посчитала, что Сампсониевский собор передали церкви с нарушениями. Поводом для рассмотрения этого дела стало обращение депутата Законодательного собрания Максима Резника.
По мнению парламентария, согласно договору, подписанному комитетом имущественных отношений, выходило, что собор передают приходу храма, а музейные ценности — епархии. Так быть не должно.
В профильном ведомстве считают, что нарушения законодательства с их стороны не было. А вот один из пунктов распоряжения чиновники сформулировали, действительно, не верно. А именно пункт о том, что музейные ценности могут быть переданы фактическому пользователю, то есть приходу.
Так как комитет имущественных отношений внес поправки, то в антимонопольной службе решили не выдавать предписания. Заявитель Максим Резник отнесся к решению контролирующего органа философски. Напомним, что Сампсониевский собор был передан РПЦ год назад в безвозмездное пользование на 49 лет.
По мнению парламентария, согласно договору, подписанному комитетом имущественных отношений, выходило, что собор передают приходу храма, а музейные ценности — епархии. Так быть не должно.
В профильном ведомстве считают, что нарушения законодательства с их стороны не было. А вот один из пунктов распоряжения чиновники сформулировали, действительно, не верно. А именно пункт о том, что музейные ценности могут быть переданы фактическому пользователю, то есть приходу.
Так как комитет имущественных отношений внес поправки, то в антимонопольной службе решили не выдавать предписания. Заявитель Максим Резник отнесся к решению контролирующего органа философски. Напомним, что Сампсониевский собор был передан РПЦ год назад в безвозмездное пользование на 49 лет.
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