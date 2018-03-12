НТВ покажет программу памяти Олега Табакова и фильм с его участием

В связи с кончиной Олега Табакова телеканал НТВ изменил сетку вещания. Сегодня в 0:20 будет показан художественный фильм «Сирота казанская» с Олегом Павловичем в одной из главных ролей.
А в субботу, 17 марта, в 16:20 в эфир выйдет специальный выпуск программы «Однажды…» памяти Олега Табакова. Зрители увидят одно из последних интервью великого актера и режиссера.
Народный артист скончался сегодня. С ноября прошлого года он находился в реанимации в тяжелом состоянии. Сегодня его отключили от систем жизнеобеспечения.
Олег Табаков снялся более чем в 160 фильмах. Среди них «Семнадцать мгновений весны», «Д’Артаньян и три мушкетера», «Несколько дней из жизни Обломова», «Человек с бульвара Капуцинов», «Сирота казанская», «Ширли-мырли», «Война и мир», «Гори, гори, моя звезда» и другие.
Народный артист скончался сегодня. С ноября прошлого года он находился в реанимации в тяжелом состоянии. Сегодня его отключили от систем жизнеобеспечения.
Олег Табаков снялся более чем в 160 фильмах. Среди них «Семнадцать мгновений весны», «Д’Артаньян и три мушкетера», «Несколько дней из жизни Обломова», «Человек с бульвара Капуцинов», «Сирота казанская», «Ширли-мырли», «Война и мир», «Гори, гори, моя звезда» и другие.
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