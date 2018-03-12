В Челябинске воспитательница детсада накормила ребенка супом с рвотой

Прокуратура проверяет детсад в Ленинском районе Челябинска после заявления родителей о том, что воспитательница накормила ребенка супом с рвотой.
Согласно заявлению мамы, воспитатель их группы рассказала ей, что одного из детей вырвало в тарелку с супом, и она начала кормить ребенка этой массой. Мама уточняет, что ее дочь сидела рядом с тем ребенком и все видела. После этого девочка не могла два месяца питаться в садике: ей становилось плохо при виде еды, и сейчас «у нее продолжаются проблемы с желудком».
И это не единственная жалоба. У прокуратуры имеется второе заявление, подписанное 11 родителями этой же группы детсада. В нем родители рассказывают о несправедливых денежные сборах. По их словам, сданные деньги воспитатель потратила неизвестно на что.
Сейчас прокуратура проводит проверку изложенных фактов, сообщила РИА Новости в понедельник официальный представитель прокуратуры региона Наталья Мамаева.
По данным местных СМИ, воспитатель якобы обзывает детей и закрывает в темной комнате за непослушание. Сама же воспитатель называет все обвинения беспочвенными.
И это не единственная жалоба. У прокуратуры имеется второе заявление, подписанное 11 родителями этой же группы детсада. В нем родители рассказывают о несправедливых денежные сборах. По их словам, сданные деньги воспитатель потратила неизвестно на что.
Сейчас прокуратура проводит проверку изложенных фактов, сообщила РИА Новости в понедельник официальный представитель прокуратуры региона Наталья Мамаева.
По данным местных СМИ, воспитатель якобы обзывает детей и закрывает в темной комнате за непослушание. Сама же воспитатель называет все обвинения беспочвенными.
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