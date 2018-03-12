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    Калининградского чиновника заподозрили в изнасиловании двух подчиненных на 8 Марта

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    Калининградского чиновника заподозрили в изнасиловании двух подчиненных на 8 Марта

    Калининградского чиновника заподозрили в изнасиловании двух подчиненных на 8 Марта

    Заместителя начальника управления Федеральной службы судебных приставов (УФССП) Калининградской области Сергея Симоненко проверяют на причастность к изнасилованию двух подчиненных во время корпоратива в честь 8 Марта.

    Заявления о сексуальном насилии на 51-летнего чиновника подали 31-летняя и 40-летняя сотрудницы УФССП. Как сообщило местное агентство klops.ru, сначала в полицию позвонила одна сотрудница и рассказала, что Симоненко якобы изнасиловал ее прямо в здании УФССП на вечеринке, посвященной 8 Марта. На место приехали полицейские и застали мужчину в тот момент, когда он совершал противоправные действия уже с другой жертвой — тоже сотрудницей управления.

    Однако в пресс-службе УФССП заявили, что в этот день корпоратив в здании управления не проводился. Свою вину отрицает и сам Симоненко. Он утверждает, что показания против него дали сотрудницы, которых он собирался увольнять. Так женщины хотели ему отомстить, пишет 47news.

    Сергей Симоненко, подозреваемый: «Я хотел увольнять этих сотрудниц из-за профнепригодности. В тот вечер я был ответственным в здании по поручению от руководства и попросил одну из них покинуть управление, поскольку уже было поздно. В этот момент приехали сотрудники полиции и сообщили, что на меня написала заявление другая сотрудница».

    В СК РФ произошедшее пока не комментируют.

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