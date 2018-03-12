На вершине театрального Олимпа: Валерию Гергиеву вручили «Фигаро»

В Петербурге прошла церемония награждения национальной актерской премией «Фигаро». В этот раз престижной наградой отметили и худрука Мариинского театра.

Один день в году, когда в театре имени Миронова не только аншлаг, а переаншлаг. В зале не то что невозможно найти место обычному зрителю, упасть знаменитости негде. VIII премия «Фигаро» собрала максимальное число людей искусства из двух столиц, передает корреспондент НТВ Павел Рыжков.



Светлана Крючкова, народная артистка РСФСР: «Это прекрасно, что собираются актеры двух столиц, особенно фанатично относящиеся к своему делу, фанатично любящие свое дело. Заметьте, что все номинанты — это люди, которые посвятили свою жизнь служению в театре».



Светлана Крючкова вручала фарфорового «Фигаро» Каме Гинкасу за служение театральному Отечеству. Актриса напомнила, что режиссер и его супруга Генриетта Яновская, также отмеченная в этой номинации, никогда не забывали, что являются учениками Товстоногова. При этом уже много лет служат столичным подмосткам.



Фигаро — персонаж, объединяющий сразу два вида театрального искусства — оперного и драматического. Валерий Гергиев, получая фарфоровый приз, вспомнил, что, будучи совсем молодым, еще на гастролях познакомился с Андреем Мироновым. Для него «Фигаро» в номинации «Вершина музыкального Олимпа» оказался весьма ценным.



Валерий Гергиев, народный артист России, художественный руководитель Мариинского театра: «Я очень тронут и, безусловно, воспринимаю эту награду как знак нашего сотворческого содружества. Я 40 лет назад был совсем мальчишкой, но восхищался теми, кто сегодня в зале. Вот такая удивительная, волшебная цепь».



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