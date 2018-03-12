Ледяные глыбы калечат машины и прохожих в Петербурге

За минувшие дни от падения наледи с крыш пострадали семь горожане и с десяток автомобилей.

В праздничные выходные семь человек пострадали из-за падения наледи в Петербурге. Случаи были зафиксированы в Петроградском, Центральном и Адмиралтейском районах.



Об инциденте на улице Писарева рассказали пользователи соцсетей. По их словам, ледяная глыба обрушилась на голову прохожей. Девушку увезли в больницу врачи скорой помощи. При этом очевидцы отметили, что на тротуаре не было выставлено специальное ограждение.



Ситуацией со сходом снега с крыш заинтересовался Следственный комитет. Проводится проверка.



От падения наледи страдают не только люди, но и припаркованные машины. Только за минувшие выходные сосульки разбили более десяти автомобилей.