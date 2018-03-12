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    В терминалы аэропорта Шереметьево вернут места для курения

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Алексей Никольский
    В терминалы аэропорта Шереметьево вернут места для курения

    В терминалы аэропорта Шереметьево вернут места для курения

    В терминалы аэропорта Шереметьево вернут места для курения
  • Фото: РИА Новости © 2018, Алексей Никольский

    • Совсем скоро курильщикам, вылетающим из аэропорта Шереметьево, не придется отказывать себе в удовольствии затянуться перед рейсом. В воздушную гавань возвращаются павильоны для курения.

    Согласно материалам системы «СПАРК-Маркетинг», АО «Международный аэропорт „Шереметьево“» (МАШ) объявил конкурс на поставку в первом полугодии текущего года 7 павильонов для курения с вытяжной системой. Они понадобятся «для оснащения специального места на открытом воздухе для курения табака». Зоны для курения оборудуют как в южном терминальном комплексе «Шереметьево» (терминалы D, E и F), так и в северном (В, С1 и С2).

    Предполагается, что павильоны будут размером 4 метра на 2 метра на 2,85 метра, в них установят два стола. Вентилятор и осветительные приборы будут включаться и выключаться автоматически, следуя сигналам датчика присутствия. Максимальная стоимость конструкций оценивается в 3,95 миллиона рублей, передает «Интерфакс».

    В российских аэропортах курить запретили с 1 июня 2013 года, после чего администрации воздушных гаваней стали жаловаться, что пассажиры за неимение специальных зон используют туалеты в качестве курилок.

    В ноябре прошлого года заместитель гендиректора МАШ Дмитрий Кайгородов в ходе круглого стола в Мособлдуме предложил вернуть курилки в аэропорт и привел в пример опыт французской столицы.

    Дмитрий Кайгородов, заместитель гендиректора МАШ: «Взять Париж. У них действует аналогичный, зеркальный закон, который запрещает курить в общественных местах. Но они сделали шаг вперед — они признали зону курения в аэропорту не общественным местом».

    По словам Кайгородова, зоны для курения не будут являться общественным местом, они предназначены не для всех, а только для тех, кто страдает зависимостью от табака.

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