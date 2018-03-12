Скончался кутюрье Юбер де Живанши

Знаменитый модельер Юбер де Живанши скончался на
92-м году жизни.
Сообщение о смерти знаменитого французского кутюрье Юбера де Живанши, основателя модного дома Givenchy, агентству AFP подтвердил его партнер, модельер Филипп Вене.
Согласно распространенному во французских СМИ заявлении близких кутюрье, де Живанши умер 10 марта во сне, передает РИА Новости. Ему был 91 год. Сообщается, что похороны пройдут в узком кругу, а вместо цветов де Живанши «предпочел бы пожертвование в UNICEF».
Де Живанши открыл собственный модный дом в Париже в 25 лет. «Лицом» его модного дома долгое время была знаменитая актриса Одри Хёпберн. Второй самой знаменитой женщиной, воплощавшей стиль Givenchy, была Жаклин Кеннеди.
В 1995 году де Живанши объявил о своем уходе на покой.
Согласно распространенному во французских СМИ заявлении близких кутюрье, де Живанши умер 10 марта во сне, передает РИА Новости. Ему был 91 год. Сообщается, что похороны пройдут в узком кругу, а вместо цветов де Живанши «предпочел бы пожертвование в UNICEF».
Де Живанши открыл собственный модный дом в Париже в 25 лет. «Лицом» его модного дома долгое время была знаменитая актриса Одри Хёпберн. Второй самой знаменитой женщиной, воплощавшей стиль Givenchy, была Жаклин Кеннеди.
В 1995 году де Живанши объявил о своем уходе на покой.
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