Участники шоу «Ты супер!» узнали тайны создания советских мультфильмов

Конкурсанты проекта «Ты супер!» в преддверии новых испытаний побывали там, где, хоть раз мечтал оказаться, наверное, каждый российский ребенок — на студии «Союзмультфильм». Как выяснилось, погрузиться в процесс создания мультиков интересно не только детям, к экскурсии для молодых вокалистов присоединился певец взрослый и знаменитый.
Рядом с участниками проекта «Ты супер!» всегда очень хочется побыть ребенком, тем более если встречаешься с ними на легендарной студии «Союзмультфильм». Певец Денис Клявер вместе с ребятами узнал, как создавались мультики про Чебурашку и «Ну, погоди».
Денис Клявер, певец: «Привет, ребятки! Не знаю, как у вас, а моя мечта сбылась, потому что я на этих мультфильмах вырос. Думаю, и вы тоже. Несмотря на то, что у нас с вами большая разница в возрасте, я с вами тоже себя сейчас чувствую ребенком. Ну, юношей».
Дальше началось самое интересное — история о том, как создавались знаменитые мультфильмы.
Николай Скобеев, руководитель научного департамента «Союзмультфильма»: «Помните сцену, где Чебурашка хотел прочесть объявление, но не смог, а крокодил Гена отвел его в школу? Покажу вам макет, в котором снималась эта сцена».
Особенно сложно создавать рисованные мультики. Например, для «Ну, погоди!» было сделано несметное количество рисунков. Как выяснила корреспондент Анастасия Пак, сейчас для производства мультфильмов используются современные технологии, но 14-летний Ваня Герасименко из Курганской области по-прежнему любит смотреть наши «Ну, погоди» и «38 попугаев».
Иван Герасименко, участник проекта «Ты супер!»: «Мне старые мультики больше нравятся, чем новые. К старым я больше привык».
Мать Вани пьет с самого его рождения, мальчика забрала к себе его родная тетя, но родительских прав маму не лишали до последнего, все надеялись, что исправится. Не исправилась. Ваня только на проекте начал оттаивать и в череде встреч с кумирами просто забыл о своих обидах.
Иван Герасименко: «Мне очень понравилось. Я побывал в легендарном месте».
Денис Клявер в свое детство вернулся с огромным удовольствием, пусть ненадолго, но зато в какой компании! Следующий выпуск проекта «Ты супер!» смотрите 17 марта, в 20:00 на НТВ и НТВ.Ru.
Денис Клявер, певец: «Привет, ребятки! Не знаю, как у вас, а моя мечта сбылась, потому что я на этих мультфильмах вырос. Думаю, и вы тоже. Несмотря на то, что у нас с вами большая разница в возрасте, я с вами тоже себя сейчас чувствую ребенком. Ну, юношей».
Дальше началось самое интересное — история о том, как создавались знаменитые мультфильмы.
Николай Скобеев, руководитель научного департамента «Союзмультфильма»: «Помните сцену, где Чебурашка хотел прочесть объявление, но не смог, а крокодил Гена отвел его в школу? Покажу вам макет, в котором снималась эта сцена».
Особенно сложно создавать рисованные мультики. Например, для «Ну, погоди!» было сделано несметное количество рисунков. Как выяснила корреспондент Анастасия Пак, сейчас для производства мультфильмов используются современные технологии, но 14-летний Ваня Герасименко из Курганской области по-прежнему любит смотреть наши «Ну, погоди» и «38 попугаев».
Иван Герасименко, участник проекта «Ты супер!»: «Мне старые мультики больше нравятся, чем новые. К старым я больше привык».
Мать Вани пьет с самого его рождения, мальчика забрала к себе его родная тетя, но родительских прав маму не лишали до последнего, все надеялись, что исправится. Не исправилась. Ваня только на проекте начал оттаивать и в череде встреч с кумирами просто забыл о своих обидах.
Иван Герасименко: «Мне очень понравилось. Я побывал в легендарном месте».
Денис Клявер в свое детство вернулся с огромным удовольствием, пусть ненадолго, но зато в какой компании! Следующий выпуск проекта «Ты супер!» смотрите 17 марта, в 20:00 на НТВ и НТВ.Ru.
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