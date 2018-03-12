Могерини: Евросоюз не признает выборы президента РФ в Крыму

Глава дипломатии ЕС Могерини заявила, что альянс не признает результатов выборов президента РФ на территории Крыма.
Евросоюз не признает результаты выборов президента РФ на территории Крыма. Об этом заявила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини на брифинге по итогам переговоров с президентом Украины Петром Порошенко, передает РИА Новости.
Федерика Могерини, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности: «Мы не признаем выборы… и мы будем призывать к уважению прав людей, которые проживают на этой территории».
Сам Порошенко заявил, что Киев также не намерен признавать результаты выборов.
Пётр Порошенко, президент Украины: «Уверен, что необходимо ввести санкции в отношении тех лиц, которые причастны к организации незаконного избирательного процесса. Я призвал ЕС к аналогичным действиям в ответ на незаконные так называемые выборы».
Федерика Могерини, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности: «Мы не признаем выборы… и мы будем призывать к уважению прав людей, которые проживают на этой территории».
Сам Порошенко заявил, что Киев также не намерен признавать результаты выборов.
Пётр Порошенко, президент Украины: «Уверен, что необходимо ввести санкции в отношении тех лиц, которые причастны к организации незаконного избирательного процесса. Я призвал ЕС к аналогичным действиям в ответ на незаконные так называемые выборы».
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