Йога и секреты макияжа: в столице представили проект «Активное долголетие Москвы»

Открывшийся в столице о форум «Активное долголетие Москвы» собрал специалистов самых различных областей, работающих с людьми старшего возраста. Специалисты обсуждают, как сделать популярным активный образ жизни среди пенсионеров. По мнению участников дискуссии, это не только решит поставленную президентом в послании Федеральному собранию задачу приблизить среднюю продолжительность жизни к
80-летнему рубежу, но и откроет новые горизонты для пожилых людей.
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Главной темой международного форума стала презентация пилотного проекта «Активное долголетие Москвы». Его запустили в середине февраля, а к сегодняшнему дню уже 5 тысяч площадок во всех районах столицы готовы организовать досуг пожилых людей.
Москвичам на пенсии предлагают совершенно бесплатно заняться фитнесом, скандинавской ходьбой, гимнастикой, йогой, пением, танцами, рисованием, обучиться информатике или овладеть английским языком. Желающим нужно только оставить заявки в территориальных центрах социального обслуживания.
Владимир Петросян, министр правительства Москвы, руководитель департамента труда и соцзащиты населения: «За эту неделю уже подано 36 тысяч заявлений, сформированы 1100 групп, 600 уже приступили к занятиям. Это говорит о том, что проект востребован».
Участница первого в Москве конкурса «Супербабушка» Татьяна Фролова вспоминает, как сложно было в 2011 году уговорить подружек оторваться от телевизора или вязания и выйти в свет, продемонстрировать всем свою пластику или талант в живописи. А теперь в пансионате ветеранов труда, где она проживает, жизнь бьет ключом.
Татьяна Фролова, «Московская супербабушка — 2011»: «У нас есть клуб выходного дня, проводим показ кинфильмов. У нас есть кукольный театр „Сказки кукольного леса“. Мы ездим по школам».
И это еще не все возможности проекта. Старость может и должна быть красивой, считают стилисты. Они предложили организовать курсы для пенсионерок и научить их правильно накладывать повседневный и праздничный макияж, делать укладки и элегантно выглядеть.
Как передает корреспондент Светлана Гордеева, столичным пилотный проектом уже заинтересовались и другие регионы, особенно второй частью, касающейся долголетия. За это отвечают другие специалисты — сотрудники новой для нашей страны геронтологической службы. Задачу для них обозначил президент в послании Федеральному собранию — увеличить возраст россиянина минимум до 80 лет.
В ближайшее время будут разрабатываться новые программы профилактики заболеваний, реабилитации и врачебных консультаций для пожилых людей, в том числе и первичных консультаций по Skype или телефону для жителей дальних населенных пунктов.
Москвичам на пенсии предлагают совершенно бесплатно заняться фитнесом, скандинавской ходьбой, гимнастикой, йогой, пением, танцами, рисованием, обучиться информатике или овладеть английским языком. Желающим нужно только оставить заявки в территориальных центрах социального обслуживания.
Владимир Петросян, министр правительства Москвы, руководитель департамента труда и соцзащиты населения: «За эту неделю уже подано 36 тысяч заявлений, сформированы 1100 групп, 600 уже приступили к занятиям. Это говорит о том, что проект востребован».
Участница первого в Москве конкурса «Супербабушка» Татьяна Фролова вспоминает, как сложно было в 2011 году уговорить подружек оторваться от телевизора или вязания и выйти в свет, продемонстрировать всем свою пластику или талант в живописи. А теперь в пансионате ветеранов труда, где она проживает, жизнь бьет ключом.
Татьяна Фролова, «Московская супербабушка — 2011»: «У нас есть клуб выходного дня, проводим показ кинфильмов. У нас есть кукольный театр „Сказки кукольного леса“. Мы ездим по школам».
И это еще не все возможности проекта. Старость может и должна быть красивой, считают стилисты. Они предложили организовать курсы для пенсионерок и научить их правильно накладывать повседневный и праздничный макияж, делать укладки и элегантно выглядеть.
Как передает корреспондент Светлана Гордеева, столичным пилотный проектом уже заинтересовались и другие регионы, особенно второй частью, касающейся долголетия. За это отвечают другие специалисты — сотрудники новой для нашей страны геронтологической службы. Задачу для них обозначил президент в послании Федеральному собранию — увеличить возраст россиянина минимум до 80 лет.
В ближайшее время будут разрабатываться новые программы профилактики заболеваний, реабилитации и врачебных консультаций для пожилых людей, в том числе и первичных консультаций по Skype или телефону для жителей дальних населенных пунктов.
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