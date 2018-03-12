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    На Урале пьяный мужчина протаранил машину жены на парковке: видео. автомобили, Челябинск. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВНа Урале пьяный мужчина протаранил машину жены на парковке: видео

    На Урале пьяный мужчина протаранил машину жены на парковке: видео

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    На Урале пьяный мужчина протаранил машину жены на парковке: видео

    На Урале пьяный мужчина протаранил машину жены на парковке: видео

    На Урале пьяный мужчина протаранил машину жены на парковке: видео

      В Челябинской области семейный скандал, вспыхнувший 8 марта, перерос в погром на парковке. В результате чуть не пострадал человек.

      Всё произошло на одной из парковок в городе Катав-Ивановске Челябинской области. Как сообщили очевидцы инцидента, пьяный горожанин на Toyota Land Cruiser несколько минут таранил на парковке RAV4 собственной жены.

      Происходящее снял на видео один из соседей, чья машина была припаркована рядом. На кадрах ролика видно, как разъяренный водитель несколько раз толкает автомобиль супруги, а потом загоняет его на металлический столб. Кроме того, он чуть не сбивает мужчину, который прибежал на парковку, чтобы спасти свою машину и отогнать ее подальше.

      По словам очевидцев, погром учинил местный коммерсант. Причиной стала семейная ссора с супругой.

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