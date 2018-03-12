Суд вынес первый приговор по делу бывшего главы Черкизовского рынка

Суд в Подмосковье приговорил к 13 годам колонии убийцу двух бизнесменов. Заказчиком преступления, по данным следствия, был
экс-владелец Черкизовского рынка Тельман Исмаилов.
Красногорский городской суд приговорил к 13 годам заключения Мехмана Керимова — фигуранта дела об убийстве двоих бизнесменов, организатором которого считается бывший владелец Черкизовского рынка Тельман Исмаилов. Об этом сообщает «Интерфакс». По данным следствия, Керимов был исполнителем убийства: в мае 2016 года он застрелил бизнесменов Владимира Савкина и Юрия Брылева в салоне автомобиля на Новорижском шоссе.
Наталья Осипова, пресс-секретарь Мособлсуда: «Керимов был признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных… статьями „Убийство двух лиц, совершенное организованной группой, по найму“, „Незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов, совершенные организованной группой“. По совокупности преступлений… ему назначено окончательное наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима и ограничением свободы на один год».
Осипова добавила, что Керимов признал вину. Дело рассматривалось в особом порядке.
Сам Исмаилов, который также проходит по этому делу, в настоящее время скрывается за границей. В декабре прошлого года суд заочно предъявил ему обвинение в двойном убийстве. По данным следствия, план преступления Исмаилов разработал вместе со своими братьями Рафиком и Вагифом, который был объявлен в международный розыск. Известно, что Рафик Исмаилов забрал на машине Керимова с места преступления.
Расследование в отношении Рафика Исмаилова уже завершено, а дела Вагифа и Тельмана Исмаиловых в настоящее время выделены в отдельное производство. Защита Тельмана Исмаилова заявляет, что экс-владелец Черкизовского рынка вину не признает.
Наталья Осипова, пресс-секретарь Мособлсуда: «Керимов был признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных… статьями „Убийство двух лиц, совершенное организованной группой, по найму“, „Незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов, совершенные организованной группой“. По совокупности преступлений… ему назначено окончательное наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима и ограничением свободы на один год».
Осипова добавила, что Керимов признал вину. Дело рассматривалось в особом порядке.
Сам Исмаилов, который также проходит по этому делу, в настоящее время скрывается за границей. В декабре прошлого года суд заочно предъявил ему обвинение в двойном убийстве. По данным следствия, план преступления Исмаилов разработал вместе со своими братьями Рафиком и Вагифом, который был объявлен в международный розыск. Известно, что Рафик Исмаилов забрал на машине Керимова с места преступления.
Расследование в отношении Рафика Исмаилова уже завершено, а дела Вагифа и Тельмана Исмаиловых в настоящее время выделены в отдельное производство. Защита Тельмана Исмаилова заявляет, что экс-владелец Черкизовского рынка вину не признает.
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