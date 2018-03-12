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    Суд вынес первый приговор по делу бывшего главы Черкизовского рынка

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Саид Царнаев
    Суд вынес первый приговор по делу бывшего главы Черкизовского рынка

    Суд вынес первый приговор по делу бывшего главы Черкизовского рынка

    Суд вынес первый приговор по делу бывшего главы Черкизовского рынка
  • Фото: РИА Новости © 2018, Саид Царнаев

    • Суд в Подмосковье приговорил к 13 годам колонии убийцу двух бизнесменов. Заказчиком преступления, по данным следствия, был экс-владелец Черкизовского рынка Тельман Исмаилов.

    Красногорский городской суд приговорил к 13 годам заключения Мехмана Керимова — фигуранта дела об убийстве двоих бизнесменов, организатором которого считается бывший владелец Черкизовского рынка Тельман Исмаилов. Об этом сообщает «Интерфакс». По данным следствия, Керимов был исполнителем убийства: в мае 2016 года он застрелил бизнесменов Владимира Савкина и Юрия Брылева в салоне автомобиля на Новорижском шоссе.

    Наталья Осипова, пресс-секретарь Мособлсуда: «Керимов был признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных… статьями „Убийство двух лиц, совершенное организованной группой, по найму“, „Незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов, совершенные организованной группой“. По совокупности преступлений… ему назначено окончательное наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима и ограничением свободы на один год».

    Осипова добавила, что Керимов признал вину. Дело рассматривалось в особом порядке.

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    Сам Исмаилов, который также проходит по этому делу, в настоящее время скрывается за границей. В декабре прошлого года суд заочно предъявил ему обвинение в двойном убийстве. По данным следствия, план преступления Исмаилов разработал вместе со своими братьями Рафиком и Вагифом, который был объявлен в международный розыск. Известно, что Рафик Исмаилов забрал на машине Керимова с места преступления.

    смотретьЭкс-главе Черкизовского рынка заочно предъявили обвинение в убийствах
    Экс-главе Черкизовского рынка заочно предъявили обвинение в убийствах
    Расследование в отношении Рафика Исмаилова уже завершено, а дела Вагифа и Тельмана Исмаиловых в настоящее время выделены в отдельное производство. Защита Тельмана Исмаилова заявляет, что экс-владелец Черкизовского рынка вину не признает.

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