Премьерный остросюжетный детектив НТВ «По ту сторону смерти» занял первое место в своем слоте.
Согласно данным Mediascope, за расследованиями звездного детективного дуэта в исполнении Сергея Гармаша и Светланы Ходченковой следило 14,4% аудитории старше 18 лет.
Также проект, сочетающий в себе жанры детектива и триллера, пользовался интересом интернет-пользователей. Суммарное количество просмотров на YouTube, ivi и сайте НТВ за первые две недели составило более 22 млн.
Также проект, сочетающий в себе жанры детектива и триллера, пользовался интересом интернет-пользователей. Суммарное количество просмотров на YouTube, ivi и сайте НТВ за первые две недели составило более 22 млн.
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