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    «По ту сторону смерти» на НТВ — лучший в своем слоте

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    «По ту сторону смерти» на НТВ — лучший в своем слоте

    «По ту сторону смерти» на НТВ — лучший в своем слоте

    «По ту сторону смерти» на НТВ — лучший в своем слоте

    Премьерный остросюжетный детектив НТВ «По ту сторону смерти» занял первое место в своем слоте.

    Согласно данным Mediascope, за расследованиями звездного детективного дуэта в исполнении Сергея Гармаша и Светланы Ходченковой следило 14,4% аудитории старше 18 лет.

    Также проект, сочетающий в себе жанры детектива и триллера, пользовался интересом интернет-пользователей. Суммарное количество просмотров на YouTube, ivi и сайте НТВ за первые две недели составило более 22 млн.

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