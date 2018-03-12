В Минтруда объяснили резкое увеличение зарплат бюджетников

Глава Минтруда Максим Топилин прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о резком увеличении зарплат в ряде научных учреждений и больниц.
По словам Топилина, увеличение зарплат работников бюджетной сферы связано с выполнением задачи по доведению оплаты труда врачей, профессорско-преподавательского состава и научных работников до 200% от средней зарплаты по региону.
Максим Топилин, министр труда: «В прошлом году, если брать дорожную карту, если говорить о врачах, профессорско-преподавательском составе и ученых, у кого средняя зарплата должна была достигнуть 200%, вышли в январе на нормальное исполнение указа, как и должно быть».
Министр также отметил, что в прошлом году уровень зарплат этих категорий достигал порядка 165% от средней зарплаты по региону. Поэтому с начала года и произошел соответствующий прирост их зарплат.
Зарплата же среднего медперсонала и соцработников, по словам Топилина, с начала года достигла 100%.
Ранее РБК сообщил, что в ряде научных учреждений и больниц в последние три месяца резко выросли зарплаты. По данным издания, отдельные работники стали зарабатывать до трех раз больше. При этом РБК предполагает, что рост зарплат связан с приближением выборов.
Между тем, согласно майским указам Путина от 2012 года, средняя зарплата врачей, профессорско-преподавательского состава и научных работников должна достигнуть 200% от средней зарплаты по региону. У среднего медперсонала и соцработников — до 100% от средней зарплаты по региону.
Максим Топилин, министр труда: «В прошлом году, если брать дорожную карту, если говорить о врачах, профессорско-преподавательском составе и ученых, у кого средняя зарплата должна была достигнуть 200%, вышли в январе на нормальное исполнение указа, как и должно быть».
Министр также отметил, что в прошлом году уровень зарплат этих категорий достигал порядка 165% от средней зарплаты по региону. Поэтому с начала года и произошел соответствующий прирост их зарплат.
Зарплата же среднего медперсонала и соцработников, по словам Топилина, с начала года достигла 100%.
Ранее РБК сообщил, что в ряде научных учреждений и больниц в последние три месяца резко выросли зарплаты. По данным издания, отдельные работники стали зарабатывать до трех раз больше. При этом РБК предполагает, что рост зарплат связан с приближением выборов.
Между тем, согласно майским указам Путина от 2012 года, средняя зарплата врачей, профессорско-преподавательского состава и научных работников должна достигнуть 200% от средней зарплаты по региону. У среднего медперсонала и соцработников — до 100% от средней зарплаты по региону.
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