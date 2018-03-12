ВОЗ предупреждает о глобальной эпидемии смертоносной «болезни Икс»

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) бьет тревогу: человечество может столкнуться с новой страшной глобальной эпидемией.
По информации Science Alert, вероятной причиной еще не выявленной «болезни Икс» исследовали называют уже известные недуги, в том числе вирусы Зика, Ласса и Эбола. По мнению специалистов, угрозу также представляют искусственно созданные вирусы — биологическое оружие, которое можно похитить из лабораторий.
Джон-Арне Роттинген, исполнительный директор Норвежского совета по исследованиям и советник Всемирной организация здравоохранения: «История говорит нам, что, вероятно, следующая большая вспышка будет такой, какую мы еще не видели».
Противостоять пока еще неизвестной «болезни Икс» ученые готовятся заранее, чтобы быстро отреагировать на возникшую угрозу. Эксперты ВОЗ предупреждают: если сейчас не предпринять меры, распространение нового недуга может стать для человечества таким же масштабным и смертоносным, как «испанка» в начале XX столетия. В 1918–1919 годах массовая эпидемия гриппа унесла жизни нескольких десятков миллионов человек.
Джон-Арне Роттинген, исполнительный директор Норвежского совета по исследованиям и советник Всемирной организация здравоохранения: «История говорит нам, что, вероятно, следующая большая вспышка будет такой, какую мы еще не видели».
Противостоять пока еще неизвестной «болезни Икс» ученые готовятся заранее, чтобы быстро отреагировать на возникшую угрозу. Эксперты ВОЗ предупреждают: если сейчас не предпринять меры, распространение нового недуга может стать для человечества таким же масштабным и смертоносным, как «испанка» в начале XX столетия. В 1918–1919 годах массовая эпидемия гриппа унесла жизни нескольких десятков миллионов человек.
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