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    «Нормальный рабочий процесс»: Песков ответил на слова Путина о «пурге». Песков, Путин, СМИ, интервью. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ«Нормальный рабочий процесс»: Песков ответил на слова Путина о «пурге»

    «Нормальный рабочий процесс»: Песков ответил на слова Путина о «пурге»

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    • Фото: Метцель Михаил / ТАСС
    «Нормальный рабочий процесс»: Песков ответил на слова Путина о «пурге»

    «Нормальный рабочий процесс»: Песков ответил на слова Путина о «пурге»

    «Нормальный рабочий процесс»: Песков ответил на слова Путина о «пурге»
    • Фото: Метцель Михаил / ТАСС

      • Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление Владимира Путина о том, что он (Песков) иногда «несет пургу».

      Замечание президента в свой адрес пресс-секретарь главы государства считает «нормальным рабочим процессом» и отмечает требовательное отношение Путина к сотрудникам кремлевской администрации. По словам Пескова, «работа с президентом всегда сопровождается критикой, критикой со стороны российского лидера».

      Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «Мы неоднократно рассказывали, что президент очень требовательный человек, очень требовательный начальник, и это абсолютно нормальный рабочий процесс».

      Песков сообщил, что критика со стороны Владимира Путина иногда бывает более напряженной, иногда менее.

      Дмитрий Песков: «Наверное, вряд ли существует пресс-секретарь, который никогда не был бы критикуем своим руководством. Это может быть только пресс-секретарь, который ничего не делает».

      Также Песков ответил на вопрос о том, как часто он высказывает свое частное мнение.

      Дмитрий Песков: «Я никогда свое частное мнение не излагаю, об этом не может идти речи».

      Критика в адрес Пескова прозвучала в интервью Владимира Путина телеканалу NBC. Российский лидер отказался комментировать слова своего спецпредставителя Сергея Иванова и отметил, что в Администрации президента работает 2 тысячи сотрудников и каждого он не контролирует.

      Владимир Путин, президент РФ: «Вон Песков сидит напротив, мой пресс-секретарь, он несет иногда такую „пургу“. Я смотрю по телевизору и думаю: чего он там рассказывает? Кто ему это поручил?»

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