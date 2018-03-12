МВД предложило 1 млн рублей за сведения об убийце женщины и ее дочери в Москве

МВД объявило вознаграждение в 1 млн рублей за информацию о личности мужчины, подозреваемого в жестоком убийстве женщины и ее
10-летней дочери в центре Москвы в 2015 году.
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По предварительным данным, в 2015 году разыскиваемый мужчина через крышу пробрался в квартиру элитного жилого дома на Шаболовке. В это время там находились 41-летняя женщина и ее 10-летняя дочь. Преступник напал на них с ножом, нанес множество ранений и скрылся. Женщина и ребенок погибли.
Сотрудники полиции получили видеозаписи с камер наблюдения, на которых видно, как неизвестный мужчина передвигается по территории жилого комплекса. Полицейские предполагают, что именно этот мужчина и мог быть убийцей.
Из сообщения МВД: «МВД России гарантирует вознаграждение в сумме 1 млн рублей за предоставление информации, способствующей раскрытию убийства, и оказание помощи в установлении личности предполагаемого преступника, зафиксированного камерами видеонаблюдения. Разыскивается мужчина 18–25 лет, нормального телосложения, ростом около 170–175 см, глаза темные, волосы кудрявые и темные, удлиненные».
МВД просит всех, кому что-либо известно о местонахождении и личности разыскиваемого, сообщить в дежурную часть по телефонам 8 (495)
667–72-14 (круглосуточно) и 8 (495) 667–01-15.
Сотрудники полиции получили видеозаписи с камер наблюдения, на которых видно, как неизвестный мужчина передвигается по территории жилого комплекса. Полицейские предполагают, что именно этот мужчина и мог быть убийцей.
Из сообщения МВД: «МВД России гарантирует вознаграждение в сумме 1 млн рублей за предоставление информации, способствующей раскрытию убийства, и оказание помощи в установлении личности предполагаемого преступника, зафиксированного камерами видеонаблюдения. Разыскивается мужчина 18–25 лет, нормального телосложения, ростом около 170–175 см, глаза темные, волосы кудрявые и темные, удлиненные».
МВД просит всех, кому что-либо известно о местонахождении и личности разыскиваемого, сообщить в дежурную часть по телефонам 8 (495)
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